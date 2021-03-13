14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı birçok kurum ve kuruluş tarafından kutlanıyor. Gün boyu yayımlanan 14 Mart Tıp Bayramı mesajları şöyle:

Üstel: “Sağlık çalışanlarımız bizler için iftihar kaynağıdır”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, sağlık çalışanlarının türlü güçlüklere rağmen, yurttaşların sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretlerinin kendileri için iftihar kaynağı olduğuna işaret ederek, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz” dedi.

Üstel, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını ile mücadele ettikleri bu dönemde en büyük destekçileri ve güvenceleri olan tüm sağlık çalışanlarının, özveri ile topluma hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

Korona virüse ilişkin, "Devletimiz bu mücadeleyi büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz" diyen Üstel, toplum sağlığının en büyük öncelikleri olduğunu ifade etti.

Salgınla mücadelede birliktelik içinde olduklarını vurgulayan Üstel, bu süreçte paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı görevine geldikleri ilk günden itibaren sağlık çalışanları ile karşılıklı görüş alış verişi yaptıklarını hatırlatan Üstel “Bu noktada tüm paydaşların katkısına önem veriyoruz. Hep birlikte bu zor günlerin üzerinden geleceğiz” dedi.

Üstel, "Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz” dedi.

“Sağlık çalışanlarının özlük haklarının, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi için çalışıyoruz”

Üstel, canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarının özlük haklarının, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi, mesleklerini yerine getirirken güvenlik endişesi yaşamamaları ve bütün sorunlarının çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ünal Üstel, “Sağlık sektöründe hayata geçireceğimiz düzenlemeler ile vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmet standartlarını arzu edilen en üst seviyeye taşımak ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden çok daha kaliteli şartlarda faydalanmalarına imkân sağlamak için Sağlık Bakanlığımız yoğun bir çalışma içindedir” diye konuştu.

Üstel, vatandaşlara sunulan sağlık hizmet standardının yükseltilmesinde, hayatlarını insanı yaşatmaya ve hayat kurtarmaya adayan ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarının çok büyük payı bulunduğunu ifade etti.

Bakan Üstel, sağlık çalışanlarına hitaben “Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım” ifadelerini kullandı.

Belediyeler Birliği: “Kurallara uyalım, sağlıkçıların yükünü hafifletelim”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, halkı, salgın dolayısıyla seferber olan sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için kurallara uymaya çağırdı.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, sağlık çalışanlarının önemine ve icra ettikleri mesleğin kutsallığına vurgu yaparak, her zaman büyük özveri ile ve zorluklar içerisinde görev yapan sağlık çalışanlarının bir yıldır Kovid-19 salgını ile de mücadele ettiğini hatırlattı.

Özçınar, “Tüm doktor ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, kendilerine teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

DAÜ Rektörü Hocanın: “Sizlere sonsuz bir minnet borçluyuz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık, kuşkusuz ki hayattaki en önemli değerdir. Sağlık olmadığı zaman, geriye kalan her şey anlamını yitirmektedir. Hayattaki en önemli değerimizi korumamız için gece gündüz demeden, büyük fedakarlıklar yaparak canla başla çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın değerini, pandemi sürecinde daha da fazla anlamış bulunmaktayız. Bu süreçte bizlerin sağlığını korumak için, ailelerinden uzakta, özverili bir şekilde pandemiye ve diğer sağlık sorunlarına karşı mücadele veren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Sizlere sonsuz bir minnet borçluyuz.”