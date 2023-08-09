14. Lefkoşa Gençlik Günleri "Streetball" etkinliğiyle devam etti

HASDER Gençlik Kulübü tarafından organize edilen 14. Lefkoşa Gençlik Günleri devam ediyor.

HASDER'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl Gençlik Günü “Sürdürülebilir Bir Dünyada Gençler İçin Yeşil Beceriler” teması ile tüm ülkelerde kutlanıyor.

Bu çerçevede HASDER üyesi gençlerin, gönüllü olarak organize ettikleri etkinliklerden biri olan “Streetball” turnuvası, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kızılbaş Parkı içindeki basketbol sahasında dün akşam geç saatlere kadar devam etti.

Turnuva sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi ve dereceye girenlere para ödülleri Gençlik Kulübü Eş Başkanları Seden Beyit ve Hasan Ciyaslıoğlu tarafından verildi. Gönüllü olarak turnuvada tüm maçları yöneten hakemler Ali Kozok ve İbrahim Selkan’a ise Hasder Vakıf Başkanı tarafından birer plaket takdim edildi.

Turnuva sonucunda dereceye giren takımlar ve sporcular şu şekilde belirlendi:

Kadınlar kategorisinde Beren Öğen, Gamze Evin ve Pearl Nkweti’den oluşan “Ballerz” takımı birinci, Dilara Sarıkaya, Fatma Kılıç ve Gülselen Altuncay’dan oluşan “Koca Ayılar ve Sincap” takımı ikinci oldu.

Erkekler kategorisinde ise Bener Feridun Erkmen, Sarp Ayfer, Doruk Önel, Eldem Zeki Zekican’dan oluşan “Darbeli Matkap” takımı birinci, Tolga Osman Falay, Burak Karabiber, Ali Topal ve Sergiu Culev’den oluşan “Vorpal Swords” takımı ikinci oldu.