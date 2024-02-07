14.Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları açıldı

Murat OBENLER

Bu yıl 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali (ISFFC) başvuruları açıldı. Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı altındaki Kültür Müsteşarlığı’na bağlı Çağdaş Kültür Dairesi ve Rialto Tiyatrosu tarafından 14.kez düzenlenen ve hem ulusal hem de uluslararası yarışma kategorisi vasıtasıyla Kıbrıs’tan ve dünyadan kısa film ve filmcileri buluşturan adanın en büyük kısa film organizasyonuna başvurular 1 Haziran 2024 tarihine kadar yapılabilecek.



1 hafta boyunca Kıbrıstan, dünyadan filmciler ve sinemaseverler bir araya gelecek

Her yıl olduğu gibi yine Limasol Rialto Tiyatrosu’nda yer alacak gösterimler ve yan etkinlikler ile festival bir hafta boyunca sinemaseverlerle sinema sektörünün buluşma noktası haline gelecek. Dünyanın farklı yerlerinden çeşitli kısa film gösterileri sunarak sinema sanatını teşvik etmek ana hedefiyle çalışmalarını sürdüren festival kısa film üretimini desteklemek, yaymak ve film yapımcıları arasında dostluk ve dayanışma ruhunu geliştirmeyi amaçlıyor. ISCFF aynı zamanda yaratıcı sinematik dil biçimlerini başarı ile kullanan yetenekli film yapımcılarının çalışmalarını da sunmayı arzuluyor. Ulusal ve Uluslararası Yarışma yanısıra Amaze Me yarışmasında da ödüllerin dağıtılacağı festival Avrupa Film Akademisi tarafından festival ağına seçildiği için Avrupa Film Akademisi Ödüllerine aday aday gösterilmek üzere bir de film önerecektir.



Kurgu, deneysel, animasyon, öğrenci veya belgesel türünde filmlerle başvuru yapılabilir

Ulusal Yarışmaya Kıbrıs’ta veya yurt dışında yaşayan ve çalışan, Kıbrıs kimlik kartı/pasaportunu ibraz eden Kıbrıslı yönetmenler çalışmalarıyla başvurabilirken Ulusal Yarışma’ya katılacak filmler Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmi dilinden (Türkçe ve Rumca) birinde olmalı veya en azından %50 Rumca veya Türkçe diyaloglar içermelidir. Eğer anlatımları daha fazla yabancı dilde diyaloğu gerekli kılan filmler varsa, adayın açıklayıcı bir not sunması gerekir. Kurgu, deneysel, animasyon, öğrenci veya belgesel kısa filmleriyle festivale katılabilecek sinemacılar Ulusal Yarışma’ya shortfilmdepot.com ve filmfreeway.com platformları aracılığıyla ücretsiz olarak başvurabilecekler. Daha detaylı bilgiye(kural ve yönetmelikler) isffc ve Rialto Tiyatrosu’nun resmi internet sayfalarından ulaşılabilir.