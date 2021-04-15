14 günde 696’sı yerel 859 vaka

HEKİMLER UYARDI

Dr. Nesil Bayraktar: “Halkın motivasyonu bozuldu”

Dr. Emre Vudalı: “Rehavete kapıldık, vaka sayıları artıyor”

Dr. Selin Bardak Özcem: “Temaslılar hala kendini gizliyor”

Dr. Raşit Bedevi: “Üçü ağır beş hasta yoğun bakımda”

YEREL BULAŞTA SON DURUM

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki 1 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam kaybedilen hasta sayısı 28 oldu.

Son 14 günde 696 yerel vaka tespit edildi.

Nisan ayının ilk haftasında 532 kişi taburcu edildi, 01-14 Nisan tarihleri arasında 108 bin 38 PCR testi yapıldı.



Devrim DEMİR

Vaka sayılarındaki artış korkutuyor. Mart ayında toplam 988 vaka tespit edilirken, Nisan ayının ilk iki haftasında vaka sayısı 859’a ulaştı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı da yeniden tırmanışa geçti.

Yaşları 89 ile 40 arasında değişen 5 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, yaşları 89 ile 50 arasında değişen 3 hastanın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Günlük test sayısı altı bin ila sekiz bin arasında seyrederken, yerel vaka sayısındaki artış da dikkat çekiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan hekimler, taburcu sayısının önümüzdeki hafta artacağı görüşünde ancak vaka sayılarının 60 ile 90 bandında kalması bekleniyor.

Aşıların önemine dikkati çeken hekimler, özellikle yaşlılarda aşı sonrası semptomların, geçtiğimiz yıldaki vakalara oranla daha hafif seyrettiğine işaret etti.

Ülkede açılımlarla beraber, halkın mesafe kurallarına uyulmadığının da görüldüğünü kaydeden hekimler, temaslıların da kendini gizlediğini bu yüzden de yerel vakalarda artışa geçildiğini ifade etti.

Mart ayında 988 vaka, 957 taburcu…

Mart ayında vakalar 40 ile 57 bandında seyretti. Yapılan PCR test sayısı 6 bin ile 8 bin arasında olurken, toplamda 988 vaka tespiti yapıldı.

Vakaların 692’si ‘yerel’ vaka olarak kayıtlara geçerken, yine Mart ayında tedavisini tamamlayan 957 kişi taburcu oldu, Covid-19 kaynaklı ise 1 ölüm gerçekleşti.

Nisan’ın ilk iki haftası 859 vaka dikkati çekti…

Nisan ayının gelmesi ile beraber, vaka sayıları yükselişe geçerek 70 ile 90 bandında seyrediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre 01-14 Nisan tarihleri arasında, test sayısı 6 bin ile 9 bin arasında yapılıyor. Nisan ayının ilk haftasında 859 vaka tespit edilirken, bunların 696’sı ‘yerel’ vaka. 532 kişi taburcu olurken, iki hafta içinde Covid-19 tedavisi gören 2 kişi hayatını kaybetti.

3’ünün durumu kritik 5 kişi yoğun bakımda…

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım bölümünde görevli Doktor Raşit Bedevi, Covid-19 tedavisi gören yoğun bakımdaki hastaların son durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Doktor Raşit Bedevi, Covid-19 nedeniyle 5 kişinin yoğun bakım servisinde tedavilerinin devam ettiğini, yaşlarının ise 40 ile 89 arasında değiştiğini kaydetti.

Yoğun bakımdaki hastaların üçünün durumunun kritik olduğuna da dikkati çeken Doktor Bedevi, yoğun bakımda durumları kritik olan hastaların yaşlarının 89, 40 ve 50 civarında olduğunu belirtti.

Bedevi: “Yoğun bakıma yatışlarda azalma var”

Doktor Raşit Bedevi, durumu ağır olan üç hasta dışındaki iki hastanın durumunun aynı olduğunu Şubat ayındaki yoğun bakımda hasta sayısı ile aynı noktaya gelindiğini ifade etti. Yoğun bakım yatışlarında azalma olduğuna da değinen Bedevi, “Bu azalmanın aşı kaynaklı olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun nedeni henüz net değil ama Şubat ayındaki hasta sayısı ile aynı seyrediyoruz” dedi.

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar:

“Halkın motivasyonu bozuldu”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, vaka sayılarındaki artışa işaret etti. Vaka sayılarının bu hafta da 60 ile 90 bandında beklendiğine değinen Bayraktar, “Önümüzdeki günlerde karantina otellerinde taburcu sayısının artmasını bekliyoruz” dedi.

Taburcu sayısının artması ile hastanedeki dengenin korunacağını ifade eden Doktor Nesil Bayraktar, “Ekonomik yönden bakıldığı zaman açılıma gidilmesi doğru olsa da bu süreç oldukça sıkıntılı geçmekte. Dünyadaki sıralamaya bakıldığı zaman, ölümlerde 142. Sıralardayız ve bu da halka olumlu yansımakta. Bu düşünce ne yazık ki motivasyonu bozdu ve halk çok fazla tedbirlere uymuyor. Denetim bu noktada çok önemli. Tedbirler sadece kağıt üstünde kalırken, bu açılımlarla beraber denetimler sıklaştırılmalı” ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı:

“Rehavete kapıldık, vaka sayıları artıyor”

Enfeksiyon Hastalıları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, vaka sayılarında dünya geneli bir artış olduğunu, özellikle Türkiye ve Kıbrıs’ın güneyinde vaka sayılarının arttığına işaret etti. Açılımlarla beraber insanların da rehavete kapıldığını ifade eden Doktor Emre Vudalı, “Açılımlar ekonomik olarak yapılmak zorunda ancak denetimsizlik nedeniyle vakalarda artıyor” dedi.

“Aşı yapanlar hastalığı hafif atlatıyor”

Doktor Emre Vudalı, hastanelerin artan vaka sayıları nedeniyle alt yapı organizasyonu, kapasite açısından dikkate alınması gerektiğini söyledi. Aşı yapanların Covid-19 hastalığını geçen yıla oranla daha hafif atlattığına da değinen Doktor Vudalı, “Bir sene öncesine göre hastalarımızda durum değişti. Covid-19 tedavisi gören aşılı hastalarımız özellikle yaşlılarımız hastalığı daha hafif atlatıyor. Yoğun bakımda çok fazla hastamız yok. Aşılama bu aşamada çok önemli, bir an önce toplumun aşılanarak, sağlık sisteminin yükünü azaltabiliriz” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Selin Bardak Özcem:

“Temaslılar hala kendini gizliyor”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Selin Bardak Özcem, ülkede açılıma gidildiğini ancak denetimin olmadığına vurgu yatı, halkın salgın yok gibi davrandığını söyledi. Tedbirlere uyulmadığını da ifade eden Doktor Selin Bardak Özcem, mekânların daha sık denetlenmesi gerektiğini halkın daha duyarlı davranması gerektiğini kaydetti. Temaslıların da hala kendini gizlediğini söyleyen Doktor Özcem, “Ülkede bulunan yabancı uyruklu öğrencilerde Covid-19 vaka sayısında artış gözlemlenmekte. Ekonomik olarak açılıma gidilse de denetimler sıklaştırılmalı, halk tedbiri elden bırakmamalı” ifadelerine yer verdi.