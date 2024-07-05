13’üncü Uluslararası Karikatür Yarışması'na 40 ülkeden 149 çizer 543 eserle katıldı

40 ülkeden 149 çizerin 543 eserle katıldığı 13’üncü Uluslararası Karikatür Yarışması’nda seçici kurul kararını verdi. Ödül aday adaylarının belirleyen kurul yarışmanın kazananlarını10 gün içinde duyuracak.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 23. Uluslararası Zeytin Festivali – Zeytin Mizah Şenliği 2024 kapsamında düzenlenen “Zeytin” ve “Serbest” konulu 13. Uluslararası Karikatür Yarışması’na 40 ülkeden 149 çizer, 543 eserle katıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Kemal Özyurt (Türkiye), Elif Atamaz (Kıbrıs), Olena Tsuranova (Ukrayna), Fahriye Çıtaklı (Türkiye), Musa Kayra (Kıbrıs), Zafer Tutkulu (Kıbrıs), Sergii Riabokon (Ukrayna) ve Hüseyin Çakmak'tan (Kıbrıs) oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri eserleri 1 - 4 Temmuz tarihleri arasında değerlendirdi.

Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri, “Zeytin” ve “Serbest” konulu dallarda toplam 46 eseri “Ödül Aday Adayı” olarak belirleyerek oyladı. “Ödül Aday Adayı” olarak belirlenen eserler, taklit ya da kopya olup olmadıklarının belirlenebilmesi için bir süre askıda kalacak. Kesin sonuçlar 10 gün içinde açıklanacak.