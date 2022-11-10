13 yaşındaki çocuğa tecavüze 3 yıl 6 ay hapis cezası

Lefkoşa’da meydana gelen 13 yaşındaki çocuğa tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan sanık Burak Mutlu Atılgan, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, “16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz” suçunun müebbet hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti.

Barkın, küçüklere karşı işlenen suçlarda suçun işleniş şekline bakılmaksızın rıza aranmadığını kaydetti, çocuklara karşı işlenen suçlardaki artışın toplumda endişeye neden olduğunun altını çizdi.

Barkın, olgulara bakıldığında uzmanın müştekinin yönlendirmeye açık olduğunu raporunda belirttiğini kaydetti.

Barkın, çocuğun yaşadıklarının tüm hayatını olumsuz etkileyebileceğine değindi, bu tür suçlara hoşgörü ile bakılmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Vedia Berkut Barkın, olay tarihinde müşteki ile sanığın arasındaki ciddi yaş farkını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Sanık Burak Mutlu Atılgan, 26 Aralık 2021 tarihinde Lefkoşa' da, kullanımında bulundurduğu aracı ile alışveriş yapacakları gerekçesi ile Lefkoşa' da sakin 13 yaşındaki çocuğu alıkoyup Osman Örek Caddesinin güneye bakan ormanlık alan içerisine götürerek konu aracın arka koltuk kısmında cinsel saldırı ve cinsel tecavüz suçunu işlemişti.