13. Uluslararası Karikatür Yarışması 2024 seçici kurul üyelerine veda gecesi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Onursal Başkan olarak, 13. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda (2024) değerlendirme çalışmalarını tamamlayan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’ne Girne Dome Otel'de veda gecesi düzenledi.

Murat Şenkul, veda gecesinde yaptığı konuşmada, Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, özetle şunları söyledi: “Girne şehrindeki yoğun sorunlardan dolayı, onursal başkan olarak, seçici kurul çalışmalarına katılamadım. Ancak, itiraz süresi sonunda, ödül kazanacak karikatürleri merakla bekliyorum. Uluslararası Karikatür Yarışması Girne şehrini ve Zeytin ürününü Dünya'ya tanıtan önemli bir etkinliktir. Gelecek yıllarda, teknik ve ekonomik sorunları aşarak bu etkinliği daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Seçici kurul üyesi olarak görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederim."

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak ise, gecede yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra, Uluslararası Karikatür Yarışması'nı devam ettiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'a, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri'ne ve Girne Belediyesi Kültür İşleri Bölümü yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, 13. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda görev yapan Seçici Kurul Üyeleri’ne anısal plaketlerini takdim ettiler.