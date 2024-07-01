13. Uluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması 2024 seçici kurulu tanıtıldı

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından geleneksel olarak bu yıl 13.üncüsü düzenlenen 13. Uluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması 2024 Seçici Kurul çalışmaları başladı. Girne Belediyesi 23. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 13. Uluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması Jürisi 1 Temmuz Pazartesi günü Dome Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Düzenlenen basın toplantısına Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Tektan, Hüseyin Çakır, Mete Ünal Girgen, Kani Medo Çağla, Ziya Egemen Sencer’in yanı sıra Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle ve Başkan Danışmanı Mustafa İlgen ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çakmak ve Musa Kayra katıldı. Toplantı kapsamında bu yıl düzenlenecek olan yarışma hakkında bilgi verildi. Basın toplantısı kapsamında ayrıca bu yıl ilk kez siyah beyaz çizimlerin değerlendirmeye çağırıldığı ve toplam 543 eserin değerlendirmeye alındığı kaydedildi. Yarışamaya katılan eserler 4 Temmuz tarihine kadar değerlendirmeye alınacak.

3 Ülkeden 10 seçici kurul üyesi

Dünyanın farklı ülkelerinden karikatür camiasının önemli isimlerinin jüri olarak yer aldığı yarışmada bu yıl eserler; Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyeleri Serhan Gazioğlu, Hüseyin Çakmak, Musa Kayra, Elif Atamaz, Zafer Tutkulu’nun yanı sıra Ukrayna’dan Sergii Riabokon, Olena Tsuranova ve Türkiye’den Kemal Özyurt ile Fahriye Çıtaklı tarafından değerlendirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Onursal Başkan olarak jüride yer alacak.

40 ülkeden 543 eser…

Bu yıl 13’incisi gerçekleştirilecek olan Karikatür Mizah Şenliği ve Karikatür Yarışması’nda, ‘Zeytin’ ve ‘Serbest’ konulu olmak üzere 40 ülkeden 149 çizerin katılımı ile 543 eserin değerlendirmeye alınacağı açıklandı.