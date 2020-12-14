“13. Maaş ödemesi ‘başarı hikayesi’ olarak lanse edilecek”

Maliye Eski Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 13. Maaş ödemeleriyle ilgili ‘müjde’ verdiğini anımsatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP- DP- YDP Azınlık Hükümetinin Başbakan Ersan Saner’in konuyla ilgili sıkıntı olduğunu ifade etmesini ‘seçim yatırımının ilanı’ olarak değerlendirdi.

13. Maaşların ödenmesi halinde bunu "büyük bir başarı hikayesi" olarak lanse edileceğini kaydeden Erhürman, Türkiye ile mali ilişkilerin ve maaş ödenmesinin siyasi enstrüman olarak kullanılmaya devam edildiğini kaydetti.

Erhürman, açıklamasında şunları ifade etti:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde "13. maaş müjdesi" vermişti Sn. Amcaoğlu. Şimdi Sn. Saner 13. maaşlarda sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani aslında Sn. Amcaoğlu'nun seçim öncesinde söylediklerinin seçim yatırımı olduğunu ilan ediyor.

Bu arada hükümet kurma çalışmaları sırasında "parayı alabilecek hükümetin kurulması gerektiği" algısı yaratıldı kamuoyunda. 13. maaş ödenirse bu "büyük bir başarı hikayesi" olarak lanse edilecek belli ki! Ödenir, ödenmez onu göreceğiz elbette. Ama ne olursa olsun sonuç değişmeyecek. Türkiye ile mali ilişkilerin ve maaş ödenmesinin siyasi enstrüman olarak kullanılmasına devam... Değiştirmemiz gereken tam da bu! Hedef tam da bu yüzden kendi ayaklarımız üzerinde durmaktır. Çünkü demokrasinin de, haysiyetin de, Kıbrıs Türk halkının özgüveninin de ön koşulu budur.”