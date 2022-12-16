13 kilo bannayla geçmek istedi, geçiş noktasında takıldı

Kermiya geçiş noktasından geçmek isterken tasarrufunda güneyden aldığı gümrüğe beyan edilmemiş 13 kilo 630 gram terpi (banna) tespit edilen 35 yaşındaki F.G.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı:

“15.12.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, polis ekipleri tarafından Lefkoşa Metehan Sınır Kapısında yapılan kontroller sonucu, F.G.B (K-35)’nin GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yaptığı sırada, GKRY bölgesinden satın aldığı 13 kilo 630 gram terpi (banna) gümrüğe beyan etmeden geçirmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir”.