13 günde 3 kişiyi kaybettik

YENİDÜZEN

Trafikte kayıplar 2025 yılında da devam ediyor. 13 Ocak tarihine kadar geçen bölümde trafikte üç kişi hayatını kaybetti.

Trafikte gerçekleşen üç ölümün de son 4 gün içerisinde olduğu dikkat çekti.

İlk olarak 10 Ocak tarihinde Taşpınar-Bostancı anayolunda traktörüyle kaza yapan 68 yaşındaki Salih Özgünalp hayatını kaybetmişti.

Dün öğle saatlerinde Ercan- İskele Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki motosiklet sürücüsü İlmiza Yiğit kendisine kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Dün akşam ise Çayırova-Büyükkonuk anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 50 yaşındaki Atlen Ekren hayatını kaybetti.

Kıbrıs'ın kuzeyinde 2024 yılı içerisinde 50 kişi trafikte hayatını kaybetmiş, bu sayı ile 2024 yılı, son 11 yılda en fazla kaybın yaşandığı yıl olarak dikkat çekmişti.