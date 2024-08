13 Ağustos’ta New York’a davet

Kıbrıslı Rum ler Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler tarafından 13 Ağustos'ta New York'ta BM Genel Sekreteri ile yapılacak bir toplantıya katılmaya davet edildiğini açıkladı.

Hristodulidis, yaptığı paylaşım ile bu daveti duyurdu:

“Hem BM Genel Sekreteri hem de AB'ye yönelik, her zaman Yunan Hükümeti ile işbirliği içinde yürüttüğümüz ısrarlı çabaların bir sonucu olarak, BM tarafından 13 Ağustos'ta New York'ta BM Genel Sekreteri ile yapılacak bir toplantıya katılmaya davet edildim. New York'a, görüşmelerin yeniden başlaması amacıyla yanıt verdim ve umarım aynı yanıt Türk tarafından da gelir ve toplantının yapılması, görüşmelerin yeniden başlamasına neden olacak sonuçlara yol açar."