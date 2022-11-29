12 milyon Dolar ve 8 milyon Euro borçlanma

Maliye Bakanlığı, 2 farklı Hazine Bonosu ihalesine çıktı, 12 milyon Dolar ve 8 milyon Euro borçlandı.

KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Maliye Bakanlığı’nın 10 milyon Dolar borçlanmasıyla ilgili çıktığı ihale sonuçlandı.

Bakanlık, ihale sonucunda 12 milyon Dolar borçlandı. Yine KKTC Merkez Bankası aracılığıyla 10 milyon Euro için çıkılan ihale sonucunda Maliye Bakanlığı, 8 milyon Euro borçlandı.