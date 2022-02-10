12. Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali film başvuruları başladı

Murat OBENLER

Bu yıl 12.kez gerçekleşecek Kıbrıs adasındaki en büyük kısa film organizasyonu Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali (ISFFC) heyecanı film çağrı duyurusu ile resmen başladı. Bu yıl 8-14 Ekim tarihleri arasında Limasol'daki Rialto Tiyatrosu’nda yer alacak festivalin ulusal ve uluslararası yarışmaları için başvurular başladı. Filmcilerin bu yılki yarışma için filmlerini en geç 15 Haziran 2022 tarihine kadar festival komitesine göndermeleri gerekiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı ile Rialto Tiyatrosu işbirliğinde gerçekleşecek Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali dünyanın farklı yerlerinden çeşitli kısa film gösterileri sunarak sinema sanatını teşvik etme ana hedefinin yanı sıra yaratıcı sinematik dil biçimlerini başarı ile kullanan yetenekli film yapımcılarının çalışmalarını da sunmayı arzulamakta ve kısa film üretimini desteklemek, yaymak ve film yapımcıları arasında dostluk ve dayanışma ruhunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kurgu, belgesel, deneysel, öğrenci ve animasyon filmleri başvurabilecek

Her yıl geleneksel olarak Ekim ayında yer alan festival uluslararası yarışma bölümüne şu türlerde film başvurularını kabul eder: kurgu, belgesel, deneysel, öğrenci ve animasyon kısa filmleri. Süreleri 25 dakikayı geçmemelidir. Filmler ISFFC'ye yalnızca şu platformlar aracılığıyla gönderilebilir: shortfilmdepot.com ve filmfreeway.com.

Seçilen Kıbrıs kısa filmleri, Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın hem Uluslararası hem de Ulusal Ödülleri için yarışır. Kıbrıs'ta veya yurt dışında yaşayan ve çalışan Kıbrıslı Yönetmenler eserlerini sunabilir ve tüm bu filmler Kıbrıs prömiyeri olmalıdır. ISFFC, Avrupa Film Akademisi tarafından ortak festivaller ağına katılmak üzere seçildi. Bu nedenle, 2019'dan beri ISFFC, Avrupa Film Akademisi Ödülleri için bir kısa filmi aday gösterme hakkına sahiptir.

Kurallar ve düzenlemeler ve başvuru formu hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.moec.gov.cy (Duyurular) ve www.isffc.com.cyadresini ziyaret edin.