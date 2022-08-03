12.00-16.00 saatleri arasında dışarda çalışmak yasak!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasakladı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasakladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar 4 Ağustos’tan itibaren, 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak.
Kararda, Meteoroloji Dairesi’nin yaptığı son değerlendirmeler ışığında, Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği’nin hassasiyetlerinin de dikkate alındığını belirtildi.
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Etiketler : işçi, sıcaklık, sıcak hava