12.00-16.00 saatleri arasında dışarda çalışmak yasak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasakladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar 4 Ağustos’tan itibaren, 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak.

Kararda, Meteoroloji Dairesi’nin yaptığı son değerlendirmeler ışığında, Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği’nin hassasiyetlerinin de dikkate alındığını belirtildi.