118 kişiye daha “istisnai yurttaşlık”, 12 kişinin ihraç kararı iptal

UBP – YDP – DP Hükümeti, 118 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık verdi, 12 yabancı uyruklu kişinin ihraç kararını iptal etti.

Bakanlar Kurulu, 12 yabancı uyruklu kişinin aleyhine düzenlenen ihraç emirlerinin adı edilenlerin ailelerinin “KKTC”'de ikamet ettiği göz önüne alınarak, aile birliklerinin bozulmaması adına, vize aşımından dolayı oluşan para cezaları var ise ödemek koşuluyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verdi.

Öte yandan UBP – YDP – DP Hükümeti, 118 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık verdi. Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 21 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hükümet, 2023 yılı içerisinde 4 bin 346 kişiye yurttaşlık hakkı vermişti.