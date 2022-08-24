116 müşavir! En az 5 ay, en çok 13 yıl görevde kaldılar

RAKAMLARLA MÜŞAVİRLER:

Ülkede 116 müşavir bulunuyor.

Bu kişilerin en küçüğü 39, en büyüğü 60 yaşında.

116 kişinin yaş ortalaması ise 51.

Bu kadroya atanan ve görevden alınan kişiler en az 5 ay, en çok ise 13 yıl görev yaptı.

Şu anda genel kamu hizmetleri görevinde bulunan 50 kişi, müşavir statüsünde.

Müşavir maaşı alan kişilerin 32’sinin öğretmen, 18’inin de mühendis olduğu kayıt altına alındı.

Bununla birlikte 4 hukukçu da müşavir kadrosunda.

Müşavir kadrosunda; 3 doktor, 3 mimar, 3 kimyager/biyolog da yer alıyor. 2 veteriner hekim de müşavir. Hemşire olan 1 kişi de müşavir maaşı alıyor.

Yaş dağılımı: 54 yaşında: 13 kişi, 58 yaşında: 13 kişi, 55 yaşında: 12 kişi, 57 yaşında: 11 kişi, 50 yaşında: 10 kişi, 52 yaşında: 10 kişi, 53 yaşında: 9 kişi, 56 yaşında: 9 kişi, 49 yaşında 6 kişi, 46 yaşında: 5 kişi, 48 yaşında: 5 kişi, 59 yaşında: 3 kişi, 47 yaşında: 2 kişi, 45 yaşında: 2 kişi, 43 yaşında: 1 kişi, 45 yaşında 1 kişi, 60 yaşında: 1 kişi, 39 yaşında 1 kişi.

Ayşe GÜLER

Maliye Bakanlığı, herhangi bir fiili görev yapmayan ve siyasi olarak görevden alındıktan sonra ‘müşavir’ konumundaki 87 kişiye üst kademe yöneticisi maaşı ödüyor. 39 yaşından 60 yaşına kadar müşavirler var. Müşavirler en yoğun olarak genel kamu görevi ve öğretmenlerden oluşuyor.

Bununla birlikte 2018 yılında Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yasallaşması ile müşavir statüsü kaldırılsa da değişiklik öncesi atanan, en az 2 yıl görev yaptıktan sonra görevden alınan 29 kamu görevlisi de üst kademe yöneticisi maaşı almaya devam ediyor. Bu kişiler şu anda kamuda görevlerini sürdürüyor.

Personel Dairesi’nden alınan bilgiye göre; bu kadroya atanan ve görevden alınan kişiler en az 5 ay, en çok ise 13 yıl görev yaptı.

Bu kişilerin en küçüğü 39, en büyüğü 60 yaşında. 116 kişinin yaş ortalaması ise 51.

Meslek gruplarına göre incelendiğinde ise 116 kişinin 50’si kamudan, 32’si öğretmen, 18’i ise mühendis…

YENİDÜZEN, 31 Temmuz’a kadar geçerli müşavir sayısına ulaştı.

En küçüğü 39 yaşında…

İstatistiki rakamlara göre müşavirlerin en küçüğü 39, en büyüğü 60 yaşında.

Yine aynı bilgilerde 43 ile 45 yaşlarında 1’er kişi de müşavir konumunda.

Öte yandan 11 müşavirin 57 yaşında, 10 müşavirin de 50 ile 52 yaşlarında olduğu kayıt altına alındı.

Bununla birlikte 49 yaşında 6 müşavir, 46 yaşında 5 müşavir, 48 yaşında da 5 müşavir yer alıyor.

3 müşavir 59 yaşında,2 müşavir 47 yaşında. Yine 2 müşavir ise 45 yaşında.

En çok 54 ve 58 yaş aralığında

Müşavirlerin en fazla 54 ila 58 yaş aralığında olduğu görüldü.

116 müşavirden 13’ü 54, 13’de 58 yaşında.

Bununla birlikte 12 müşavir 55 yaşında.

53 yaşında 9, 56 yaşında da 9 kişi de müşavir kadrosunda.

50’si kamudan…

Resmi verilerde müşavirlerin meslek grupları da yer aldı.

Buna göre en fazla müşavir genel kamu hizmetlerinde görev yaparken, bu kadroya atanan kişilerden oluşuyor.

Şu anda genel kamu hizmetleri görevinde bulunan 50 kişi, müşavir statüsünde.

32’si öğretmen, 18’i mühendis…

Müşavir maaşı alan kişilerin 32’sinin öğretmen, 18’inin de mühendis olduğu kayıt altına alındı.

Bununla birlikte 4 hukukçu da müşavir kadrosunda.

Öte yandan müşavir kadrosunda; 3 doktor, 3 mimar, 3 kimyager/biyolog da yer alıyor. 2 veteriner hekim de müşavir.

Hemşire olan 1 kişi de müşavir maaşı alıyor.