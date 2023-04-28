Kuzey Kıbrıs Turkcell acil ve afet durumlarında kullanılmak üzere “Bip” uygulamasına “Acil Durum Butonu” ekledi.

Yeni uygulama bugün düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, deprem, yangın, sel gibi afetlerde kullanılmak üzere hayata geçirdikleri uygulamayla tüm acil numaralara tek tuşla ulaşımı sağladıklarını söyledi.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, vatandaşların en çok aradığı kısa numara olan 155 polis imdat hattının Bip acil durum butonuna eklenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, her an yaşanabilecek afetlerde iletişim araçlarının kesintisiz çalışmasının önemine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı İzlem Altuğra, 112 komuta merkezi ile ilgili bilgiler aktardığı konuşmasında acil durumlarda anında iletişimin önemine işaret ederek, bu teknolojik gelişimin 112 acile ulaşmaya katkı sağlayacağını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise bu uygulamanın orman yangınlarına müdahaleyi hızlandıracağına olan inancını dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından BİP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe uygulamayla ilgili detayları aktardı.

Bip acil durum butonu ile acil durumlarda 112 Acil,155 Polis, 177 Orman Yangın ve 101 Sivil Savunma tek tuşla aranabilecek.

Ayrıca, Bip Acil Durum Butonu ile kişiler durumunu, konumuyla birlikte Bip mesajı ve SMS olarak önceden belirlenen yakınlarına gönderebilecek.

Uygulama internet olmasa bile Bluetooth teknolojisi üzerinden çalışarak 300 metreye kadarki alandaki kişilere sesli ya da yazılı acil durumu mesajı gönderebilecek.