111 miligram alkollü sürücü park halindeki TIR araca çarptı
Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde saat 11:30 sıralarında alkollü bir sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
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Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde saat 11:30 sıralarında alkollü bir sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Murat Kurum (39), 111 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı SH 523 plakalı kamyonet ile Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada Çatırez Restoran önünde park halindeki bir TIR araca çarptı.
Park halindeki VM 416 plakalı tırın sürücüsü Atajan Yoldaşow'un (38) araçta olmadığı sırada gerçekleşen kazada, kamyonet sürücüsü Murat Kurum yaralandı. Yaralı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınarak müşahedeye alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : trafik kazası