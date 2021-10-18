11.Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali ödül tröreni ile sona erdi Limasol’da aşk başkadır

Murat OBENLER

Bu yıl 9-15 Ekim tarihleri arasında Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda yer alan Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali(ISFFC) Cuma gecesi gerçekleşen kapanış ve ödül seramonisi ile sona erdi. Bir hafta boyunca 16’si ulusal yarışma olmak üzere 62 filmin gösterilerek yarıştığı festivalin kapanış töreni de devlet ve Limasol Belediyesi yetkilileri,film ekipleri ile sinemaseverlerin katılmıyla açık havada gerçekleşti. Festival yönetmeni Ioakim Mylonas ve Sanat Yönetmeni Alexia Roider’in sunduğu ödül töreninde uluslararası jüri gerekçeli kararları ile ödülleri açıklarken sahnede Bakanlık, Rialto Tiyatrosu,Limasol Belediyesi ve tecrübeli sinemacıların elinden ödüllerini alan sinemacıların mutluluğu görülmeye değerdi.

“A summer Place” festivalden iki ödülle ayrıldı

Festivalde ulusal yarışmada en iyi kısa film 1. Ödülü “A summer Place” ile Alexandra Matheou’ya giderken Mary Mina da aynı filmdeki rolü ile en iyi oyuncu performansı ödülünün sahibi olurken film festivalden iki ödülle ayrıldı.

Güçlü kadın karakterler ve rastgele karşılaşmalarla dönüşen hayatlar

Film tüm dünyanın içinden geçtiği yabancı nüfusun artmasıyla değişen sosyo-kültürel yapı meselesini Limasol şehri üzerinden ve iyi bir işi olmasına rağmen hayattan bunalan,amaçsız ve mutsuz olarak yaşamını sürdüren bir kadının denizde yatıyla gezerken bir yabancı kadını kurtarması ile ruhsal olarak dönüşen,heyecan katılan,özgürleşen yaşamını güçlü kadın karakterler üzerinden anlatması ile hem jüriyi etkiledi hem de seyircinin beğenisini kazandı.

Azimle ülke gençliğine spor yaptırabilmenin zorlu hikayesi

Uluslararası kategoride ise uluslararası varoluş mücadelesi veren Kosovada gençlerin spor yapabilme yoluyla kendilerini ifade edebilme ve başarı göstererek hem kendi aileleri hem de ülkelerini gururlandırma hikayesini ve bu hikayeyi yaratmak için tüm hayatını buna adayan koçlarının ellerindeki iki masa ile sürekli başka yerlerde antreman yaparak sürdürdüğü fedakarca mücadeleyi çok iyi anlayan Samir Karahoda’nın , “Displaced” filmi kazandı.

Kuzey Kıbrıs’tan sinema yapımları bu yıl festivalde yoktu

Eğitim,Kültür,Spor ve Gençlik Bakanlığı Kültür Hizmetleri ile Rialto Tiyatrosu işbirliğinde yapılan Kıbrısın en büyük kısa film organizasyonu ISFFC’de Ulusal Yarışma kategorisinde bu yıl hiçbir Kıbrıslı Türk veya Kuzey-Güney ortak yapımın olmayışı da dikkatlerden kaçmadı.Yarışmaya başvuran bir filmin de ön-jüri tarafından elenmesi ile her yıl sinema temsiliyeti anlamında festivalde yer alan Kuzey Kıbrıs bu yıl festivalde yer alamadı.

ÖDÜLLER

Uluslararası yarışma

En İyi Kısa Film 1.lik ödülü: “Displaced”-yönt:Samir Karahoda (Kosova)

En İyi Yönetmen Ödülü: Nastazja Gonera- “First Last Summer” (Polonya)

En İyi Kısa Film 2.lik ödülü:Hold me tight-yönt:Leo Mélanie Robert Tourneur (Belçika,Fransa)

En İyi Belgesel Film Ödülü: “E14”-yönt:Peiman Zekavat (Birleşik Krallık)

Onur Ödülü:”Mission:Hebron”-yönt:Rona Segal (İsrail), oyuncu Cecilie Elisabeth Bogø Bach (Incident at School-yönt: Jacob Thomas Pilgaard (Danimarka)

2022 Avrupa Film Ödülleri, Avrupa’nın Kısa Filmi Ödülü Adayı:”Techno Mama”-yönt:Saulius Baradinskas (Litvanya)

Ulusal Yarışma

En İyi Ulusal Kısa Film 1.lik ödülü: A summer place-yön: Alexandra Matheou

En İyi Ulusal Kısa Film 2.lik ödülü: Rites of Spring- yön: Yiorgos Tsangaris

En İyi oyuncu performansı ödülü: Mary Mina (A summer place)

'Dinos Katsourides' En İyi Yönetmen Ödülü: Semeli Vogazianou (In Limbo)

Onur Ödülü: “ERMA”- Angelos Charalambous

En İyi Sinematografi Ödülü:Phivos Philitas(Nafsika Hadjichristou filmi Night Lives)

Öğrenci Jürisi Ödülü(En İyi Müzik Videosu için): For those I love-Birthday, (Sam Davis)