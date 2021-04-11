11 Nisan 1965: İki barışseveri katlettiler

Tarih 11 Nisan 1965, günlerden Pazar, iki Kıbrıslı barışsever pusuya düşürüldü. Kıbrıs’ta barışa kurulan pusu aradan yıllar geçse de unutulmadı.

Ortak işçi mücadelesini geniş kitlelerle buluşturmak için çabalayan sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis 11 Nisan 1965’te halkların kardeşliği yolunda katledildi.

Kıbrıs’taki barış ve birlikte yaşam mücadelesinde derin iz bırakan bu cinayet, iki toplum arasına nefret tohumları eken yıkıcı milliyetçiliği de bir kez daha deşifre etti.

1924 yılında Alaniçi köyünde doğan Derviş Ali Kavazoğlu, 11 yaşındayken babasını kaybeder ve ilkokulu bırakmak zorunda kalarak Lefkoşa'daki akrabalarının yanına gider.

Kıbrıslı Rum bir marangozun yanında çırak olarak çalışmaya başlar. Ortak sendikal mücadele içinde aktif olur. Kendine ait marangoz atölyesi etnik çatışma döneminde yakılır.

1954 yılında yeniden bir marangoz dükkânı açar fakat komünist olduğu için aldığı ölüm tehditlerinden dolayı 1958 yılında Lefkoşa'nın güneyine gitmek zorunda kalır.

Kıbrıs'ı bölmek için uğraşan milliyetçiliklere karşı çıkar ve adanın bölünmesinin sömürgecilerin faydasına olacağını söyler.

Bu yüzden de faşistlerin hedefi haline gelir. Kıbrıs'ta iki toplumun barış içinde yaşayabileceğini savunan Derviş Ali Kavazoğlu, mücadele süreçleri boyunca ENOSIS VE TAKSİM'e karşı çıkar.

Kıbrıs’taki toplumları birbirinden ayırmaya çalışanlara rağmen iki isim köy köy gezerek Kıbrıs’ın bütünlüğünü anlatır.