11 ayda 4 bin 263 vatandaşlık

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümeti, sadece 11 ayda 4 bin 263 kişiye vatandaşlık hakkı verdi. Bu rakamın 764’ünü Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınan “istisnai” yurttaşlar kapsıyor…

YENİDÜZEN’in Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında 6 Kasım’da talep ettiği “1 Ocak – 1 Kasım tarihleri arasında verilen vatandaşlıkların sayısına” ilişkin veriler, 30 günde teslim edilebildi…

Bakanlar Kurulu 30 günlük süre zarfında 44 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık hakkı verdi.

Resmi verilere göre, 1 Ocak – 12 Kasım tarihleri arasında toplamda 4 bin 263 kişiye yurttaşlık verildi.

Vatandaşlık verilenlerden 764 kişi Bakanlar Kurulu Kararı ile yurttaşlığa alınırken, Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan toplamda 867 kişi çalışma izni ile vatandaşlığa hak kazandı. Çalışma izni ile yurttaşlık alanların 808’i Türkiye, 59 kişi ise diğer uyrukların içerisinde yer aldı.

Çalışma izninden dolayı vatandaş olanların eş ve çocuklarına da yurttaşlık verildi. Bu kapsamda toplamda bin 886 kişi daha vatandaşlık almış oldu.

11 aylık sürede 484 erkek ve 262 kadın olmak üzere toplamda 746 kişi de evlilik yoluyla vatandaşlık aldı.

764 kişi istisnai vatandaşlık aldı

Bakanlar Kurulu, 2023 yılının Kasım ayına kadar olan sürede, toplamda 764 kişiye istisnai vatandaşlık verdi. Vatandaşlık verilen 404 kişinin 381’i Türkiye vatandaşı, 23 kişi ise diğer uyruklara sahip kişilerden oluştu.

İstisnai vatandaşlık verilenlerin eş ve çocukları da vatandaşlık alma hakkına sahip oldu. Bu kapsamda toplamda 316 kişi daha yurttaş kimliği aldı. Yurttaşlık alan eş ve çocukların ise 306’sı Türkiye vatandaşı, 10’u da diğer uyruk olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan YENİDÜZEN’in söz konusu verileri beklediği süreçte 12 Kasım’da Bakanlar Kurulu Kararı ile 44 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık verildi. Yurttaşlık alan 44 kişinin eş ve çocuklarının da yurttaşlık alıp almadığı bilinmiyor.

2 Bin 753 kişi çalışma izni ile vatandaş oldu

Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan toplamda 867 kişi çalışma izni ile vatandaşlığa hak kazandı. Çalışma izni ile yurttaşlık alanların 808’i Türkiye, 59 kişi ise diğer uyrukların içerisinde yer alıyor.

Çalışma izninden dolayı vatandaş olanların eş ve çocuklarına da vatandaşlık verildi. Bu kapsamda toplamda bin 886 kişi daha vatandaşlık aldı. Vatandaşlık hakkı kazanan eş ve çocukların da bin 830’u Türkiye vatandaşı, 56’sı diğer uyruk olarak kayıtlara geçti.

746 kişi evlilik yoluyla vatandaşlık aldı

Kıbrıs’ın kuzeyinde 11 aylık sürede 484 erkek ve 262 kadın olmak üzere toplamda 746 kişi evlilik yoluyla vatandaşlık aldı.

Evlilik yoluyla yurttaş olanların 580’i Türkiye, 166’sı da diğer uyruklardan oluşuyor.