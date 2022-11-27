Tatar geziyor: 11 ayda, 14 gezi

Ayşe GÜLER

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, 11 ayda, 14 kez çeşitli nedenlerle adadan ayrıldı, "yurt dışı temaslarında" bulundu.

Bu yıl ilk yurt dışı ziyaretini 14 Ocak’ta Kayseri’ye yapan Tatar, yalnızca Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında adadan ayrılmadı.

Diğer aylarda 2 veya 3 kez peş peşe yurt dışına gittiği gözlemlendi.

14 seyahatin 12’si Türkiye’ye gerçekleşirken, geriye kalan 2 yurt dışı temasının 1’i New York, diğeri de Londra’ya oldu.

YENİDÜZEN, Cumhurbaşkanlığı resmi haber sitesinden Ersin Tatar’ın basına yansıyan yurt dışı ziyaretlerini mercek altına aldı.

Kasım’da 2, Ekim’de 3 yurt dışı…

Tatar, Kasım ayında 2, Ekim’de ise 3 kez yurt dışında temasta bulundu.

Bazı seyahatlerin birkaç gün arayla gerçekleştiği görüldü.

Örneğin, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, 22 Kasım’da Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'te ‘temaslarda’ bulunmak üzere adadan ayrıldı.

Tatar, 5 Kasım’da da Londra’ya gitmiş, 9 Kasım’da adaya dönmüştü.

Basına da yansıyan ziyaretlere göre Tatar, 9 Ekim’da Erzincan’a gidip, 11 Ekim’de adaya döndü. Ardından günübirlik ‘temasta’ bulunmak üzere 24 Ekim’de İstanbul’a gitti.

27 Ekim-29 Ekim tarihleri arasında ise Alanya’daydı…

5 Eylül’de Ankara, 18 Eylül’de New York, 29 Eylül’de Bursa…

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, ‘temaslarını’ Eylül ayında da sürdürdü.

3 kez adadan ayrılan Tatar, yalnızca Eylül’de 10 gün yurt dışındaydı.

5 Eylül’de günübirlik Ankara’ya giden Tatar, 18 Eylül’den 26 Eylül’e kadar New York’taydı.

Tatar, New York’un ardından, 3 gün sonra adadan yeniden ayrıldı, bu kez günübirlik Bursa’ya gitti.

Ağustos’ta tek ziyaret Ankara, sonrasında da Konya’ya…

Tatar, geçtiğimiz Ağustos ayında yalnızca tek sefer adadan ayrıldı.

8 Ağustos’ta önce Ankara’ya sonra Konya’ya gitti.

Temmuz’da bir kez yurt dışına çıkan Tatar, 26 Temmuz’da Mersin Osmaniye’ye gitti, 28 Temmuz’da adaya döndü.

Mart’ta Bursa ve Antalya

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yurt dışına çıkmadı.

30 Mart’ta Bursa’ya giden Tatar, 31 Mart’ta adaya döndü.

Tatar, 10-13 Mart tarihlerinde de Antalya’ya gitti.

Ocak ve Şubat’ta 1’er yurt dışı…

Tatar’ın hem Ocak hem de Şubat aylarında birer yurt dışı seyahati oldu.

19 Şubat’ta Ankara’ya giden Tatar, 20 Mart’ta adaya döndü.

27 Ocak’ta Kayseri’ye giden Tatar, 3 günlük yurt dışı temasında bulundu.