109 sürücüye yasal işlem uygulandı 18 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1059 araç sürücüsü kontrol edildi. 109 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç ise trafikten men edildi.

1059 araç sürücüsünden 69’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 18’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 39’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 109 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sonucu 18 araç ise trafikten men edildi.