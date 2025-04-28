108 gram uyuşturucu ile yakalanmıştı

Kıbrıs’ın güneyinden aldığı uyuşturucuyu ülkeye sokmaya çalışırken Kermiya Geçiş Noktası’nda yakalanan Orhan Boçkır hakkındaki dava karara bağlandı, sanık, bir yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı, Cemaller okudu.

Başkan, sanık Orhan Boçkır’ın 9 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Kermiya Geçiş Noktası'nın doğuya bakan otopark alanında yürürken şüpheli görülerek durdurulduğunu belirtit. Üzerinde yapılan aramada, dıştan streç naylona sarılı 4 ayrı paket içerisinde, yine streç naylonlara sarılı ve ağzı çıtçıtlı poşetlere konulmuş yaklaşık 108 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak suçüstü tespit edildiği ve Boçkır’ın tutuklandığı kaydetti.

Başkan, sanığın üzerinde bulunan sigara paketi içerisinde uyuşturucu geliri olan bin 200 Euro bulunarak, emare alındığını mahkemeye hatırlattı.

Başkan, mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında, sanığı “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal, Alma ve Tasarruf” suçlarından mahkûm ettiklerini açıkladı.

Uyuşturucu suçlarının gün geçtikçe yaygınlaşan ve toplumda endişe yaratan suçlardan olduğuna vurgu yapan Başkan, sanığı, oy birliği ile bir yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.