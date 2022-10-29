“100 kilo ağırlığındaki telefon kablolarını satmaya çalıştılar”

Lefkoşa'da 100 kilo ağırlığındaki telefon kablolarını toplayıp, Haspolat’taki bir iş yerine geri dönüşüm için satmaya çalışan zanlılar Y.T. ve B.H. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili detayları mahkemede paylaştı. Ergüleç, 27-28 Ekim tarihinde 19.00-06.00 saatleri arasında raddelerinde Lefkoşa'da zanlılar Y.T. ve B.H. 100 kg ağırlığındaki telefon kablolarını Haspolat'ta faaliyet gösteren bir iş yerine satmak için götürdüklerini, iş yeri işletmecisinin ise kabloların hırsızlık olduğu şüphesi üzerine Demirhan Polis Karakolu'na bilgi verdiğini söyledi. Söz Ergüleç, zanlı Y.T.’nin verdiği gönüllü ifadesinde kabloların 3-4 yıldır Kermiya’da evinin yanında bulunduklarını ifade ederken zanlı B.H. ise arkadaşı olan Y.T.’nin kendisini evinden alarak kendisine kablo satacaklarını söyleyip kabloları nereden aldığını bilmediği beyanında bulunduğunu söylediğinin bilgisini verdi.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi bölüm sorumlusundan alınan ifadede kabloların 2021-2022 yılına ait olup kullanılmadıkları ve telefon dairesine ait açık hava ambarlarında muhafaza edildiği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, meselenin soruşturmasının devam ettiğin söz konusu depoların kamera görüntülerinin inceleneceğini ayrıca alınması gereken şahadetlerde bulunduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.