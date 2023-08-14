10 yılda güneydeki nüfus %9,9 kuzeydeki nüfus %33,70 arttı!

Ertuğrul SENOVA

Resmi kayıtlara göre Kıbrıs’ın güneyindeki nüfus son 10 yılda yüzde 9,9 oranında artarken, aynı tarih aralığında kuzeydeki nüfusun, “hem de resmi bir nüfus sayımı yapılmadan” projeksiyonla yüzde 33,70 oranında artması dikkat çekti.

Güneydeki İstatistik Dairesi’nin yayımladığı 2021 nüfus ve konut sayımı ön sonuçları, güneydeki nüfusun 10 yılda sadece yüzde 9,9 arttığını gösterdi. 2011’deki sayımda 840 bin 407 olan nüfus, 2021’deki sayımda 923 bin 272 kişi olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Kıbrıs’ın kuzeyinde ise son resmi nüfus sayımı 4 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşmiş ve ada yarısında yaşayan insan sayısı 286 bin 257 olarak belirlenmişti. 2021 yılında kuzeydeki İstatistik Kurumu tarafından yapılan “projeksiyonda” kuzeydeki nüfus 382 bin 836 olarak hesaplandı.

Güneydeki nüfusun rakam olarak daha yüksek olmasına rağmen yüzde 9,9 artmasına karşın, kuzeydeki nüfusun 33,70 oranında artması dikkat çekti.

Söz konusu artışın nedenlerine ilişkin kuzeydeki makamlardan uzun süredir açıklama gelmiyor; resmi nüfus sayımından ise söz bile edilmiyor…

YENİDÜZEN, Kıbrıs’ın kuzeyindeki olası nüfusla ilgili kamuoyuna yansıyan rakamları derledi…

Resmi olmayan rakamlara göre Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘en az’ 50 bin Rus, 15 bin İranlı ve 140 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki “seçmen” sayısı ise 25 Haziran 2023 itibariyle 210 bin 121.

Öte yandan telekomünikasyon verilerine göreyse ada yarısındaki aktif abone sayısı 777 bin 714.

Üçüncü ülke yurttaşları: ‘En az’ 50 bin Rus, 15 bin İranlı

Son günlerde, Kıbrıs’ın kuzeyindeki üçüncü ülke yurttaşlarının rakamlarına ilişkin güneydeki basına yansıyan haberlere göre, kuzeyde 50 bini aşkın Rus, 15 binden fazla da İranlı bulunuyor.

Söz konusu rakamlar kuzeydeki resmi makamlarca ne doğrulandı, ne de yalanlandı.

Ancak rakamların yansıdığı haberlerde, kaynak olarak bahsi geçen ülkelerin büyükelçiliklerine işaret edildi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’nin, kuzeydeki yurttaşlarının ihtiyaçları için bir temsilcilik ofisi açma hazırlığında olduğu bildirilmişti.

TC vatandaşları: ‘En az’ 140 bin 111

Ada yarısında, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığına sahip kişi sayısı ise Mayıs ayına kadar 140 bin 111 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye’de gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma hakkın sahip olan ve Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam süren TC vatandaşı sayısı 140 bin 111 olarak açıklanmıştı.

Bu rakam, 9 yıl önce; yani, 2014’teki TC Cumhurbaşkanı seçimlerinde 92 bin 171 idi.

Telekomünikasyon verileri: 777 bin 714 aktif abone

BTHK’nın 2023 yılına ilişkin yayımladığı birinci çeyrek raporuna göre Kıbrıs’ın kuzeyinde 955 bin 409 kayıtlı mobil abone ve 777 bin 714 aktif abone bulunuyor.

Bu rakamlar 2021’de 906 bin 330 kayıtlı, 750 bin 677 aktif abone; 2020 yılında ise 819 bin 982 kayıtlı, 655 bin 758 aktif abone olarak kayıtlara geçmişti.

Seçmen sayısı: ‘En az’ 210 bin 121

YSK son olarak 25 Haziran 2023’teki ara seçime yönelik seçmen sayısını açıkladı. Verilere göre söz konusu tarihte “KKTC”de 210 bin 121 kişi oy kullanma hakkına sahipti.

Seçmen sayısı; 25 Aralık 2022 yerel seçimlerinde 208 bin 236, 23 Ocak 2022 erken seçimlerinde 203 bin 792, 1 Ekim 2020 Cumhurbaşkanı seçimlerinde 198 bin 867, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde 190 bin 551 ve 29 Haziran 2014 yerel seçimlerinde 175 bin 258 olarak kayıtlara geçmişti.