10 yılda, 901 çocuk suç işledi

Mahkemelerin son 10 yıllık faaliyet raporlarında 16 yaşından küçük çocukların suça katılımındaki artış göze çarparken, suç türleri ve genç suçluların sayısı da dikkat çekti. Resmi verilere göre son 10 yılda 901 çocuk suça itildi, mahkûm oldu.

Mahkemelerde 2010-2020 yılları arasında suça karışan çocuklar hakkında 857 dava dosyalandı.

Faaliyet raporlarında çocukların mahkûm oldukları suçlar arasında “Soygun”, “Öldürmeye teşebbüs”, “Cinayet”, “Yaralama”, “Tecavüz”, “Silah ve patlayıcı madde” dikkat çekti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde suça yönelen çocuklar için henüz bir ıslah evi yok. Suça itilen ve hüküm alan genç suçlular da yetişkinlerin bulunduğu kapasitesini çoktan aşan Merkezi Cezaevi'nde ıslah olmaya çalışıyor.

Devrim DEMİR

Ülkede son yıllarda artış gösteren kriminal olaylar, mahkemelerin faaliyet raporlarına da yansıdı. Raporlarda, suçların çeşitliliği artarken 16 yaşından küçük çocukların da suça itildiği ön plana çıktı.

Resmi verilere göre; 16 yaşından küçük çocuk suçluklar da her türlü kriminal olaya bulaşabiliyor.

Raporlarda, suça itilmiş çocukların sayısı ve karıştıkları suçlar göze çarptı. Mahkûm olan 901 çocuğun 825’i erkek, 76’sı ise kız çocuğu.

Faaliyet raporlarında çocukların mahkûm oldukları suçlar arasında “Soygun”, “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Cinayet, “Yaralama”, “Tecavüz”, “Silah ve patlayıcı madde” olmak üzere 16 farklı suça itildikleri gözlemlendi.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2010-2020 yılı faaliyet raporlarında, incelenmesi gereken veriler öne çıktı.

Islah evi yok, cezaevine gönderiliyorlar

Kıbrıs’ın kuzeyinde suça yönelen çocuklar için henüz bir ıslah evi yok. Suça itilen ve hüküm alan genç suçlular da yetişkinlerin bulunduğu kapasitesini çoktan aşan Merkezi Cezaevi'nde ıslah olmaya çalışıyor.

2010 yılında en çok işlenen soygun suçu oldu…

Raporlara göre, 2010 yılında 16 yaşından küçük olup suç işleyenlerle ilgili mahkemelerde, 63 dava dosyalandı. Bu yıl içinde bir önceki yıldan askıda kalan davalarla birlikte 84 davada 94 genç suçlu çeşitli suçlardan itham oldu, 78 genç suçlu bulunup mahkûm edildi.

2010 yılında en çok işlenen suçlar arasında birinci sırada “Soygun” suçu yer alırken, 73 erkek, 5 kız çocuğu mahkûm oldu.

Mahkemenin faaliyet raporlarında 2011 yılında da işlenen suçlara bakıldığında da durum pek iç açıcı değildi. 2011 yılında da genç ve çocuk suçlularla ilgili mahkemelerde, 87 dava dosyalandı. Açılan davalarda 74 genç itham olurken, bunların 74’ü suçlu bulundu.

2011 yılında suçlu kız çocuğu sayısındaki artış da dikkatlerden kaçmadı. Suçlu bulunan 74 genç suçlunun 65’i erkek çocuğu 9’u kız çocuğu mahkûmiyet aldı.

Yine, en yaygın suçlar arasında soygun ilk sırada yer alırken, trafik ve trafikte işlenen suçlarda da artış oldu.

Tecavüz suçu ve adam öldürme göze çarptı…

Raporlarda en çok suçların patladığı yıl 2012 oldu. 2012 yılında 16 yaşından küçük çocukların işlediği suç çeşitliliğindeki artış dikkat çekti. Çocuklar ve genç suçlular için mahkemelerde 93 dava açılırken, 97 genç itham olundu. Mahkûmiyet alanların 88’i erkek 9’u kız çocuğu oldu. Mahkeme kararlarında suçlu bulunanların işledikleri suçlara soygunun yanı sıra “adam öldürme”, “adam öldürmeye teşebbüs”, “yaralama” ve “tecavüz” eklendi.

2013 ve 2014 yılında suça itilmiş çocuk sayısı tavan yaptı

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından 2010-2015 yılları arasında hazırlanan faaliyet raporlarında 16 yaşından küçük çocuklar 2013 ve 2014 yılları arasında birçok suça karıştı. Raporlara göre, mahkemelerde 2013 yılında 71 dava açılırken, bu sayı 2014 yılında 83’e yükseldi. 2013 yılında bir önceki yıldan askıda kalanlarla birlikte, 66 davadan 94 genç itham olundu 87 erkek çocuğu, 7’si kız çocuğu çeşitli suçlardan mahkûm oldu.

2014 yılında ise bir önceki yıldan askıda kalan davalarla 98 davadan muhtelif suçlardan itham edilen 105’i erkek çocuğu, 16’sı kız çocuğu 121 genç mahkûm oldu.

İncelenen raporlarda ise 2013-2014 yıllarında “adam öldürme”, “adam öldürmeye teşebbüs”, “tecavüz”, “yaralama” suçları yıllara damgasını vurdu.



“Silah” ve “patlayıcı madde taşıma” suçlar arasına girdi

Raporlarda, çocuk suçlular için dosyalanan onlarca davada 2015 yılında “silah” ve “patlayıcı madde taşıma” suçları da artış gösterdi. 2015 yılında mahkemeler 93 dava dosyalarken, 89 genç itham olundu, 83 erkek, 6 kız mahkûm oldu. Yine 2015 yılında mahkeme kararlarında, suçlu bulunan 16 yaşından küçük çocukların mahkûm oldukları suçlar arasında “silah” ve “patlayıcı madde taşıma”, “soygun yapmak”, “adam öldürme” ve “tecavüz” suçları yer aldı.

Suçlara katılım 2018’de geçmiş yıllarla oranla azaldı

Faaliyet raporlarına bakıldığında suçların tavan yaptığı 2013 ve 2014 yıllarına oranla 2018 yılında genç suçluların suça katılımı geçmiş yıllara oranla azaldığı dikkatlerden kaçmadı.

2018 yılın da suça karışan genç suçlu sayısı 53. İncelenen mahkeme raporlarında gençlerin karıştığı en fazla suç ‘ soygun ‘ suçu olurken, bu suçları ‘ adam öldürme ‘ , ‘yaralama ‘ gibi suçlar takip etti.

Son iki yılda suçlarda azalma olmadı…

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan raporlarda son iki yılda da genç suçlu sayısında düşüş yaşanmadı. 2019 yılında 16 yaşından küçük 42 erkek, 4 kız çocuğu toplam 46 genç suçlu işledikleri birçok suçtan mahkûm oldu.

Geride bıraktığımız yılda da ‘Soygun’ suçu başta olmak üzere birçok suçtan 47 genç suçlu hakkında 43 dava dosyalandı. Mahkûm olan gençlerin 43’ü erkek, 4’ü ise kız çocuğuydu.