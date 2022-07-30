10 yaşındaki "vaftiz kızına" cinsel istismarda bulunan adama müebbet istemi

Lefkoşa’nın güney yarısında yaşayan bir Kıbrıslı Rum’un, vaftiz babası olduğu 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesi’nin cuma günkü duruşmasında sabit görüldü. Yasaya göre ömür boyu hapis cezası verilebilecek zanlı hakkındaki hüküm 1 Ağustos pazartesi günü açıklanacak.

Fileleftheros İlgili yasanın 13 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarın ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngördüğüne dikkat çekti.

Habere göre dünkü duruşmada, adı belirtilmeyen şahsın “vaftiz baba”lığından kaynaklanan güven, yetki veya çocuk üzerindeki nüfuznu Eylül 2019-Mayıs 2020 döneminde kötüye kullanarak, o dönemde 10 ve 11 yaşlarında olan küçük kızla en az 5 kez cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.