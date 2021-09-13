 ‘10 TL’ye PCR’ kuyruğu, metrelerce uzadı

Bakanlar Kurulu’nun ‘ücretli PCR testi’ kararının üzerinden iki hafta geçmesine karşın ‘ücretsiz’ PCR testi yapılan Beyarmudu Belediyesi test merkezinde dün uzun kuyruklar oluştu. Hizmet bedeli olarak sadece 10 TL’ye PCR yapılan Beyarmudu’ndaki merkezdeki kuyruklar metrelerce uzadı, farklı bölgelerden çok sayıda kişi bölgeye akın etti…

Beyarmudu Belediyesi Başkanı İlker Edip: “Diğer merkezlerle ilgili bilgim yok, onların ne yaptığını bilmiyorum. Biz şimdilik 10 TL karşılığı yapıyoruz ancak 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle Bakanlar Kurulu kararını uygulamaya ve sadece aşılıların Antijen testlerini ücretsiz yapmaya başlayacağız”.

Derya ULUBATLI

Bakanlar Kurulu’nun ‘ücretli PCR testi’ kararının üzerinden iki hafta geçti, Beyarmudu Belediyesi’nin 10 TL’ye PCR yapmaya devam ettiği ortaya çıktı. Hizmet bedeli olarak sadece 10 TL’ye devam eden PCR uygulaması nedeniyle bölgedeki test merkezinde yoğunluk yaşandı.

Bakanlar Kurulu 1 Eylül’den itibaren PCR testlerinin, aşılı/aşısız herkes için minimum 100 TL, Antijen testlerin ise aşılılara ücretsiz, aşısızlara ise minimum 40 TL olacağını duyurmuş, tüm bölge ve merkezlerde bu uygulama yürürlüğe girmişti.

Beyarmudu Belediyesi kararın uygulamaya girmesi üzerinden iki hafta geçmesine rağmen 10 TL’lik bir ücret karşılığında PCR testi yapmaya devam etti, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise Bakanlar Kurulu kararının 13 Eylül Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini söyledi.

‘Elde kalan kitlerle ücretsiz PCR devam etti’

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre söz konusu merkezin birkaç aydır bu sistemle çalıştığı, PCR testleri paralı olmasına rağmen belediyeye bağlı merkezin kesintisiz olarak bu ücret üzerinden test yapmayı sürdürdüğü öğrenildi. Test merkezini kullanan bazı kişiler alınan 10 TL’nin belediye çalışanlarının hizmet bedeli olduğunu söyledi, PCR testlerinin ise ‘elde kalan kitler’ nedeniyle ücretsiz yapılmaya devam ettiğini iddia etti.

Gelen bilgiler üzerine Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’e ulaşan YENİDÜZEN, uygulamayı sordu.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip:

“Bakanlar Kurulu kararını 13 Eylül’de yürürlüğe sokacağız”

Şu an için 10 TL’ye PCR yapıldığını doğrulayan Edip, talep edilen ücretin test merkezinde duran belediye personeli için alınan hizmet bedeli olduğunu dile getirdi. Testlerin neden halen ‘ücretsiz’ olduğuna dair açıklama yapmaktan kaçınan Edip şunları aktardı: “Diğer merkezlerle ilgili bilgim yok, onların ne yaptığını bilmiyorum. Biz şimdilik 10 TL karşılığı yapıyoruz ancak 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle Bakanlar Kurulu kararını uygulamaya ve sadece aşılıların Antijen testlerini ücretsiz yapmaya başlayacağız”.