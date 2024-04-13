10 sürücü tutuklandı, 37 araç trafikten men edildi
Polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 1,906 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 914 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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Polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 1,906 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 914 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 10 sürücü tutuklandı, 37 araç ise trafikten men edildi.
231 sürücü süratli araç kullanmaktan rapor edildi
231’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
3’ü sigortasız araç kullanmak ve
93’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.
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