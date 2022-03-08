10 örgüt 'Kadınlar Devletten ve Patronlardan Alacaklı' sloganıyla yürüyor

Bir grup sendika ve kadın örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Kadınlar Devletten ve Patronlardan Alacaklı” sloganıyla sokağa çıkıyor.

Kadın Eğitimi Kolektifi, Alevi Kültür Merkezi Kadın Komisyonu, Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇSEN), HAKSEN, TDP TOCEK, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın oluşturduğu Lefkoşa Organizasyon Komitesi’nin kolektif organizasyonuyla gerçekleşecek yürüyüş için saat 18.00 itibarıyla Kumsal Park’ın Dereboyu girişinde toplanmaya başlandı.

Eylemde 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Görünmeyen emek sesini yükselt', ''Cami değil sığınma evi' sloganları atılıyor

Kalabalık Meclis'e doğru yürüyüşe geçti.