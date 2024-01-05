“10 katlı otel depremden sonra 3 kat gibi görünüyordu”

Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasında, aranın ardından tanıklarına dinlenmesine yeniden başlandı.

Türkiye saatiyle saat 14.00’de başlayan duruşmada otelde komi ve vale olarak çalışan İbrahim Kaya dinlendi.

Kaya, ifadesinde sanıklarla bir akrabalık bağı olmadığını ancak Ahmet Bozkurt ve oğullarını bildiğini söyledi.

Tadilat dönemi otelden ayrıldığını ancak yapılan tadilat ve değişikliklerden haberdar olduğunu kaydeden Kaya, Ahmet Bozkurt’un talimatıyla yapılan tadilatın ana merkezi kapsamadığını belirtti.

Ahmet Bozkurt’un üst katta bir ofisi olduğunu ancak sürekli kullanmadığı ofise bir başkasının çıktığını da görmediğini kaydeden Kaya, Bozkurt’un 2 oğlunun talimat verme durumu olmadığını söyledi.

Kaya, aileden de zaman zaman otelde kalanlar olduğunu kaydeden Kaya, Efe Bozkurt’un da otelde 2021’de çalışmaya başladığını belirtti.

Müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan Kaya, “Ahmet Bey’e ait ofise hiç çıkmadım. Misafir katlarına çıkardım” dedi. Kaya, depremden sonra oteli ikinci gün gördüğüne işaret ederek, depremden önce 10 katlı olan otelin depremden sonra 3 kat gibi göründüğünü söyledi.

Daha sonra beşinci tanık olarak otelin teknik ekibinden Enver Demir dinlendi.

Sanıklarla akrabalık bağı olmadığını söyleyen Demir, depremde orada olmadığını, izinli olduğunu söyledi. Otelin teknik ekibinde olduğunu ifade eden Demir, Efe Bozkut’un 2022den sonra otele gelip gitmeye başladığını söyledi. Ahmet Bozkurt’un otelde genelde lobide olduğunu söyledi.

Ahmet Bozkurt’un ailesinin otele gelip gittiğini, bazen de kaldığını ifade eden Demir, “Efe Bozkut’un otel personeline talimat verdiğini görmedim” dedi.

Müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan tanık Demir, “Sadece Ahmet beyin kullanımında bulunan bir oda vardı” diyerek, o odanın elektrik tesisatı otel yapıldığında yapıldığı için kendisinin yapmadığını söyledi.

“Ben oraya girdim, normal bir ofis odası gibiydi, manzarası vardı. Tuvalet ve banyo lavabo yoktu. Terası vardı. Müdüriyet odası genişletilmedi” dedi.

Tanık, sonradan kapatılan yerin resmini gösterdi ve 2014 -2015’te kapasite artırımının ne şekilde yapıldığından bilgisi olmadığını kaydetti.

Otele çevirmede tesisatı kendisinin çekmediğini belirten tanık Demir, üst çatının çelik konstrüksiyondan yapılıp alt tarafının da alçıpandan yapıldığını söyledi.

Müdafi avukatlarının sorularını da yanıtlayan tanık, Erdem Yıldız’ın otele gelip gittiğini ama otelin bir şeyiyle ilgilenip ilgilenmediğini bilmediğini söyledi

Demir, “Mutfak üst kattaydı, yan binada da mutfak vardı. Mutfağa sadece asma kattan geçiliyordu” dedi.