10 grup, 40 civarı müzisyen ve iki günlük Caz ve Dünya Müziği heyacanı

Murat OBENLER

Bu yıl 9 ve 10 Aralık'ta düzenlenecek 9. Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Showcase, Kıbrıs'tan 40’tan fazla müzisyeni toplam 10 müzik topluluğu/grubu aracılığıyla müzikseverlerle buluşturacak.

9 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cumartesi günleri yine sanatın önemli buluşma yerlerinden Limasol'daki Rialto Tiyatrosu’nda yer alacak ve adanın dört bir yanından müzisyenleri bir araya gelecek festivalde konserlerin yanı sıra yurt dışından gelen konuklarla buluşmalar, yan etkinlikler, “Dimitris Vassilakis (Jazz Democracy NPO Başkanı, RIJF kurucusu ve Sanat Yönetmeni) ile Cazda Doğaçlama” üzerine bir workshop ve doğaçlama seansları da yer alacak.

Kültür Bakan Yardımcılığı Kültür Hizmetleri ve Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen Platform, Kıbrıs'ta Caz ve Dünya Müziğinin en önemli sanatçılarını öne çıkarmayı ve tanıtmayı amaçlıyor.

Cahit Kutrafalı Quartet ft. Ezgi Akgürgen projesiyle kuzeyden de müzisyenler sahnede olacak

Cahit Kutrafalı Quartet ft. Ezgi Akgürgen adlı projesiyle vurmalıda Stelios Xydas, gitarda Ermis Michail, piyanoda Andreas Panteli ve vokal olarak da Ezgi Akgürgen sahne alacak. İki günlük etkinlikte 8 grup yeni çalışmalarını sunarken, 2 grup ise yakında duyurulacak olan Rialto'ya yakın bir mekanda yeteneklerini sergileyecek.

Program Rialto Tiyatrosu

9 Aralık Cuma, saat 19:30

-Aris Guitar Trio

-Quintedo

-Funkystraat

-Cahit Kutrafalı ft. Ezgi Akgürgen



10 Aralık Cumartesi

-Vassilis Philippou – Colourful Emptiness

-Ioanna Troullidou Quartet

-Gaba Project ft. Nicolas Tryphonos

-Blünefe(Blues & Künefe)



Yan Etkinlikler (saat 22:00)

9 Aralık Cuma-Andria Antoniou & Friends

10 Aralık Cumartesi-Dimitris Terpizis Quartet