10 bin TL değerinde bilezik çalmakla suçlanıyor

Girne’de 7 Kasım tarihinde meydana gelen ‘İkametgâhtan hırsızlık’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.F., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı.

Kesat, 7 Kasım tarihinde Girne adresinde müşteki A.F.,’ye ait ikametgâhın, yatak odasında bulunan komodin üzerinde muhafaza edilen yaklaşık 10 bin TL değerindeki: 2 adet 24 ayar burma örgülü altın bilezik sirkat edildiğini müştekiden alınan bilgide bir süre önce Türkiye'den ülkeye geldiğini ve karantina sürecinin ardından 6 Kasım tarihinde akşam saatlerinde evine döndüğünü Türkiye'den getirdiği yaklaşık 10 bin TL değerindeki 2 adet 24 ayar burma örgülü altın bileziğini odasında bulunan komodin üzerinde muhafazaya aldığı beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Kesat, müşteki beyanında ayrıca olay günü temizlik yaptığı bir sırada ikametgâhına akrabası olan S.F.’nın gelerek kendisine yardım ettiğini, temizlik sırasında bir ara zanlının yanından ayrılıp kendisine temizlik malzemesi getirdiğini ve bir süre sonrada evinden ayrıldığını beyan etiğini ancak odasına ayni gün saat 19.00 sıralarında geçtiğinde komodin üzerinde muhafaza ettiği altınlarının yerinde olmadığını fark edip polise şikayete geldiğini aktardı.

Polis aynı gün S.F., adli şubeye celp edildiğini ve kendisinden yapılan soruşturmada olay günü Aykut Fansa'yı ziyaret etmek için evine gittiğini, temizlikte kısa bir süre kendisine yardımcı olduğunu ardından evden ayrıldığını beyan ettiğini söyledi.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının ikametgâhının arandığını ancak hiçbir şey bulunmadığını ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi yanı sıra bölgedeki kuyumcularından ifadesine başvurulacağını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.