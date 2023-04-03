‘1 yıldır bilet fiyatları düşecek diyorlar, ortada düşüş yok’

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yaz kapıda, turizmci isyanda… YENİDÜZEN’E konuşan turizm sektörünün temsilcileri Hükümet’e ateş püskürdü. Hükümet’in bir yılı aşkın süredir ‘uçak bileti fiyatlarının düşeceğini söylediğini hatırlatan sektör temsilcileri, buna karşın ortada somut hiçbir şey olmadığına vurgu yaptı…

Özellikle yüksek uçak bilet fiyatlarının ülke turizmine büyük bir darbe vurduğuna işaret eden sektör temsilcileri, Kıbrıs’a gelen turistlerin büyük bir bölümünün Ercan havaalanına değil, Kıbrıs’ın güneyine iniş yaptığını söylüyor.

YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, hükümetin ülke turizmini kalkındırmak ve geliştirmek için büyük bir planlama yapması ve bu planlamayı uygulamaya koyması gerektiğini vurgularken, hükümetin gündeminde turizm olmadığının da altını çizdi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Meclis’te onaylanarak yürürlüğe giren 2023 Mali Yılı Bütçe Yasası’nda UBP-DP-YDP Hükümeti, bütçenin sadece %1’lik bölümünü turizme kaynak olarak ayırmıştı.

İlgili kesimler ne dedi?

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Hükümetin gündeminde turizm yok…”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede UBP-DP-YDP hükümetinin gündeminde turizm olmadığını savundu, “Turizm umurlarında değil” dedi.

Çağıner şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda deprem sonrasında düşüş var. Bu durum henüz telafi edilmedi. Biraz sıkıntılı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyoruz. Turizm diye bir sektör ne yazık ki hükümetin gündeminde yok. Ne yapılacağı konusunda bize danışan kimse de yok. Uçak bilet fiyatları konusunda yaklaşık bir yıldır açıklamalar yapılıyor ama daha turizme yansıyan somut bir durum söz konusu değil. Kısacası turizm hükümetin umurunda değil…”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun:

“Hiçbir şey yapmıyoruz… Rüzgâr neyi getirirse razı oluyoruz”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Turizm Bakanlığı fonundan elde edilen gelirin yüzde 80’inin Maliye Bakanlığı cari bütçesine aktarıldığını, hükümetin turizm konusunda bir politikası olmadığını, uçak fiyatlarının arttığını ve reklamın Türkiye tarafından yapıldığını belirterek “Böyle bir ortamda nasıl turizm olacak?” dedi.

Tolun hem Türkiye, hem de Kıbrıs’ın güneyinde turizm konusunda ciddi çalışmalar yapıldığının altını çizdi, “Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bekliyoruz. Rüzgâr estiğinde ne kadar turist getirirse ona razı oluyoruz” şeklinde konuştu.

Tolun şöyle devam etti:

“Ülkeye zaten turist getiremiyoruz. İç turizm için de insanların alım gücü düştü ve mali gücü yok. Büyük oteller fiyatları yükseltiyor. Çocuklu ailelerin tercih edebileceği çok lüks olmayan Aqualı oteller bile pahalı… Haliyle insanlar gidemiyor. Şu anda küçük konaklamalı tesislerin çoğu kapalı… Pandemiden sonra açılamadı. Böyle bir ortamda nasıl turizm olur? Şu anda 160 acentenin 100 tanesi yarı kapalı durumdadır. Rehber işsiz, ülkede olan gelişme çarpık bir yapılaşma… Özellikle iskele bölgesinde ciddi bir çarpık yapılaşma var. Turizmin önemli bir kısmı oraya kayıyor ve kayıt dışı ekonomi ortaya çıkar. Bir Turizm Bakanlığı’yla çalışıyoruz, uğraşıyoruz ama parası olmayan bir ülkede ne yapılır? Turizm Bakanlığı’nın fonunun %80’i cari bütçeye gidiyor. Bu durumda beklentimiz yok… Bizim sürdürülebilir daha fazla gelir bırakan, daha uzun süre kalan, bıraktığı para toplumun birçok kesimine dağılan turistlere ihtiyacımız var.”

Otel işletmecileri ne dedi?

Acapulco Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen:

“Turistlerin yüzde 90-95’i Larnaka’ya iniş yapıyor”

Acapulco Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen, bu yıl için öngörü yapamadıklarına vurgu yaptı, Özbilen şu değerlendirmeyi yaptı:

“Beklentimiz büyük ama şu anda pek öngörüde bulunamıyoruz. En büyük sıkıntımız o… Pandemi sonrasında işyerleri yeni yeni toparlanmaya başladı. Eğer şimdiyi söylersek, iyi de değil, kötü de değil… Sektörün en büyük sıkıntısı ülkemize gelen turistlerin yüzde 90 veya 95’inin Larnaka’ya iniş yapmasıdır. Uçak bilet fiyatları çok artmış durumda ve turistler güneye inmeyi tercih ediyor. Eskiden ülke turizmi için charter seferler düzenleniyordu ama artık o da yok… Bu durum sektörü olumsuz yönde bayağı etkiliyor. İç turizm konusunda iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Biz tesis olarak gelen misafirlere uygun fiyatlı olanaklar sağlıyoruz. Kendimizi de sürekli olarak her şekilde geliştiriyoruz. Dediğim gibi, gerek yaşanan deprem felaketi, gerekse Türkiye’de seçim olması nedeniyle yaz sezonunun öngörüsünü yapamıyoruz ama umudumuz olduğunu da söyleyebiliriz.”

Dome otel Genel müdürü Tolga Demiral :

“Turizm ipin üstünde gidiyor”

Dome Hotel Müdürü Tolga Demiral, sektörde işlerin yolunda gitmediğini ve beklenti olmadığını belirterek, sektörde ciddi bir planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Demiral şöyle konuştu:

“Büyük bir olumsuzluk var. Uçak bilet fiyatları konusunda ciddi bir çalışma yok. Bu durum turizmi fazla etkiliyor. Ülkemizde turizmin gelişmesini istiyorsak, her yönüyle birlikte büyük çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ülkemize turist getirmek zorundayız. İç turizm açısından baktığımızda hayat çok pahalı oldu. Ülkemizde bile bir tatile çıkmak insanların cebini yakar vaziyette. Planlama yapılmazsa sektör daha da kötüye gidecek. Turizm ipin üstünde gidiyor. Konu hakkında her şeyi en başından irdelememiz gerekiyor.”

Merit Lefkoşa Satış ve Pazarlama Şefi Tuğçe Ünsal:

“Uçak biletlerinde indirim yapılması şart”

Merit Lefkoşa Satış ve Pazarlama Şefi Tuğçe Ünsal uçak fiyatlarına dikkat çekti, bilet fiyatlarının aşağıya çekilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ünsal şöyle konuştu:

“Biz daha çok kış turizminde çalışıyoruz. Şu an için kış turizmi iyi gidiyor. Şubat ayında depremin olmasıyla azalma olmuştu ama şu anda yeniden rayına oturdu. Turizmin geliştirilmesi için uçak bilet fiyatlarında indirime gidilmeli veya daha çok uçak firması ülkemize gelmeli. Ne kadar firma gelirse hem bilet fiyatları düşer, hem de daha çok turist gelmiş olur. Turizmin gelişmesi için bu konuda çalışmalar yapılması şart…”