1 yılda 957 ‘şiddet’ şikayeti

RAKAMLARLA ŞİDDET: (2022)

• Fiziksel şiddet: 407

• Sözlü şiddet: 288

• Cinsel şiddet: 28

• Alo 183 ihbar hattına yapılan diğer başvurular: 234

Batuhan BORAKAN

Polis Genel Müdürlüğü Kadına Şiddete Müdahale Şube Amiri Mahmut Gümüşsoy, 2022 yılında kadına yönelik şiddetle ilgili 957 şikayet ulaştığını söyledi.

Birime günde yaklaşık 3-5 ihbarın geldiğini ifade eden Gümüşsoy, çarpıcı bir tespiti de paylaştı: “Bu rakam kadınlara uygulanan şiddetin çok altındadır, bize sadece bunun çok küçük bir kısmı gelmektedir.”

Gümüşsoy, resmi verilere göre en çok rastlanan suçun ise ‘fiziksel’ ve ‘sözlü’ şiddet olduğuna dikkat çekti, 2023 yılının bilançosunun da bu oranda olduğuna yönelik bilgi verdi.

Gümüşsoy, şiddete uğrayan Kadınların, hiç çekinmedin “Alo 183” ihbar hattına ulaşması konusunda çağrı yaptı.

Rakamlarla ‘şiddet’…

YENİDÜZEN’e konuşan Gümüşsoy, Kadına Şiddete Müdahale Biriminin aldığı kayıtları da ayrıntılı şekilde paylaştı.

Buna göre; geçtiğimiz yıl birime, fiziksel şiddetle alakalı 407 şikayet ulaştı.

Sözlü şiddet sayısı 288, cinsel şiddet sayısı ise 28 olarak kayıtlara geçti.

Alo 183 ihbar hattına yapılan diğer başvurular ise 234 oldu.

“İstatistiklerde olan rakamlar, kadınlara uygulanan şiddetin çok altında”

Gümüşsoy, yıllık istatistiklere bakıldığında günde yaklaşık 3-5 arası ihbarın geldiğini ifade ederek, “Bu rakam kadınlara uygulanan şiddetin çok altındadır, bize sadece bunun çok küçük bir kısmı gelmektedir” şeklinde konuştu.

“Şiddete uğrayan çoğu kadın ya şikayetden vazgeçiyor, ya da şikayet etmiyor. Keşke şiddete uğrayan tüm kadınlar gelip şikayetlerini yapsa” diyen Gümüşsoy, “Yalnızca birim olarak değil tüm polis teşkilatı olarak kadınlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verdi.

2018’de Lefkoşa’da, ardından tüm ilçelerde…

Gümüşsoy Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’nin ilk olarak 25 Kasım 2018’de Lefkoşa Polis Müdürlüğünde, ardından da 2021 yılında diğer ilçe polis müdürlüklerinde, bu konuda eğitim almış personellerle faaliyete geçtiğini söyledi. Polis Genel Müdürlüğü olarak, kadına karşı şiddete diğer meselelerden daha hassas bir şekilde yaklaştıklarını söyleyen Gümüşsoy, polis teşkilatının her zaman kadınların yanında, suçlunun ise karşısında olduğunu ifade etti.

“Kadına karşı şiddete diğer meselelerden daha hassas yaklaşıyoruz”

Gümüşsoy, kadına karşı şiddet üzerine gelen ihbar ve şikayetlere anında müdahale ettiklerini ve diğer olaylara oranla daha hassas yaklaştıklarını belirterek, en ufak konularda dahi anında tutuklama ve yasal işleme gidildiğini söyledi.

Gümüşsoy, tüm suçlarda olduğu gibi, kadına karşı şiddet konusunda da asla taviz vermeyeceğiz, kesinlikle affedilebilir bir suç değildir” dedi.

“Alo 183 her zaman kadınların yanında”

Gümüşsoy, “Alo 183 her zaman kadınların yanındadır” dedi.

Gelen her ihbarı anında değerlendirerek müdahale ettiklerini ifade eden Gümüşsoy, “hiçbir zaman korkmayın 7/24 ihbar hattımıza ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.