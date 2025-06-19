1 yılda % 78,65 artış

▶ Kredi kartı kullanımına yönelik borçlar Mart 2025 sonu itibariyle 6 milyar 998 milyon 100 bin TL’ye yükseldi.

▶ Mart 2024’e oranla kredi kartı borçları yüzde 78,65 arttı.

MART 2024 - MART 2025 KREDİ KARTI BORÇLARI:

Mart 2024: 3 milyar 917 milyon 200 bin TL

Haziran 2024: 5 milyar 58 milyon 700 bin TL

Eylül 2024: 5 milyar 817 milyon 800 bin TL

Aralık 2024: 6 milyar 674 milyon 100 bin TL

Mart 2025: 6 milyar 998 milyon 100 bin TL

Serap ŞAHİN

Kıbrıs'ın kuzeyinde kredi kartı borçları bir yılda enflasyon oranının 2 katı arttı.

KKTC Merkez Bankası’nın resmi verilerine göre, kredi kartına yönelik borçlar son bir yılda yüzde 78,65 artarak 7 milyar TL’ye yaklaştı. Mart 2024 ile Mart 2025 arasındaki enflasyon oranı ise % 43.48'de kaldı.

Merkez Bankası resmi verilerine göre, kredi kartı harcamaları bir yılda 6 milyar 998 milyon 100 bin TL’ye yükseldi.

2024 Mart ayında 3 milyar 917 milyon 200 bin TL olan kredi kartına yönelik borçlar, 2025 Mart ayı itibarıyla 6 milyar 998 milyon 100 bin TL’ye ulaştı.

Mart 2024’te 3 milyar 917 milyon 200 bin TL

KKTC Merkez Bankası Üç Aylık Bülten’de geçtiğimiz yıllara ait bilgiler de paylaşıldı.

Kredi kartı borçlarının kademeli olarak arttığı görüldü.

Mart 2024 ila Mart 2025 dönemi arasında ‘en düşük’ kredi kartı borcu geçtiğimiz yılın Mart ayı sonunda kayıtlara geçti.

Söz konusu dönem yurttaşların kredi kartlarındaki borç miktarı 3 milyar 917 milyon 200 bin TL oldu.

3 ayda 759 milyon 100 bin TL arttı…

2024 Haziran ayı itibariyle kredi kartına yönelik borçlar 5 milyar 58 milyon 700 bin TL’ye çıktı.

Eylül 2024’de ise bankalardaki kredi kartı borçları 5 milyar 817 milyon 800 bin TL’ye çıktı.

3 aydaki kredi kartı borçları, 759 milyon 100 bin TL artış gösterdi.

Eylül’den Aralık’a 856 milyon TL yükseliş

Aralık 2024’de bankalardaki kredi kartı borçları, daha da yükseldi, 6 milyar 674 milyon 100 bin TL’ye yükseldi.

Eylül 2024 ila Aralık 2024 arasında kredi kartı borçları yüzde 14,71 artarak 856 milyon 300 bin artış gösterdi.

1 yılda yüzde 78,65 artış

Kredi kartı kullanımındaki zirve, Mart 2025 tarihli verilere yansıdı.

Bu dönemde bankalarda biriken kredi kartı borç tutarı 6 milyar 998 milyon 100 bin TL olarak kayıtlara geçti. Mart 2024’ten bu yana kredi kartlarının en yoğun şekilde kullanıldığı dönem olarak öne çıkan bu süreçte, Merkez Bankası’nın resmi verilerine göre kredi kartı harcamaları bir yıl içinde yüzde 78,65 oranında arttı.