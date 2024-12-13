1 yılda 4 bin 431 vatandaşlık

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümeti, 1 Ocak – 9 Aralık tarihleri arasında toplam 4 bin 431 kişiye ‘yurttaşlık hakkı’ verdi.

Güncel verilere göre İçişleri Bakanlığı tarafından “Yurttaşlık Yasası’na uygun şekilde” 3 bin 821 kişiye, Bakanlar Kurulu kararıyla “istisnai yurttaşlık” kapsamında ise 610 kişiye vatandaşlık verildi.

Hükümet, 2023 yılında ise yine aynı tarihler arasında; 11 ayda, 4 bin 263 kişiye vatandaşlık hakkı vermişti.

Son 2 yılda verilen toplam vatandaşlık sayısı, 8 bin 694’e ulaşmış durumda.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı resmi verilerine göre, 2024 yılının 9 Aralık tarihine kadar olan sürede toplamda 104 bin 278 kişiye de yasal olarak ülkede bulunma hakkı verdi.

Yine aynı verilere göre Kıbrıs’ın kuzeyinde çeşitli gerekçelerle 11 ayda toplamda bin 988 kişi hakkında ise ihraç kararı alınarak ülkeye girişi yasaklandı.

11 ayda 4 bin 431 vatandaşlık verildi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü resmi verilerine göre 1 Ocak- 9 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan sürelerde 3 bin 821 kişiye “KKTC” yurttaşlığı verildi.

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlar Kurulu kararıyla verilen ‘istisnai yurttaşlık’ sayısı ise 610.

Bu kapsamda UBP – YDP – DP Hükümeti son 11 ayda 4 bin 431 kişiye vatandaşlık vermiş durumda.

2023 yılında 11 ayda 4 bin 263 kişiye vatandaşlık hakkı verilmişti

UBP – YDP – DP Hükümeti, geçtiğimiz yılda sadece 11 ayda 4 bin 263 kişiye vatandaşlık hakkı vermişti. Bu rakamın 764’ü ise Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınan “istisnai” yurttaşlar oluşturmuştu.

Vatandaşlık verilenlerden 764 kişi Bakanlar Kurulu Kararı ile yurttaşlığa alınırken, Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan toplamda 867 kişi çalışma izni ile vatandaşlığa hak kazanmıştı. Çalışma izni ile yurttaşlık alanların 808’i Türkiye, 59 kişi ise diğer uyrukların içerisinde yer almıştı.

Çalışma izninden dolayı vatandaş olanların eş ve çocuklarına da yurttaşlık hakkı verilmiş, bu kapsamda toplamda bin 886 kişi daha “KKTC” kimliği almıştı.

11 aylık sürede 484 erkek ve 262 kadın olmak üzere toplamda 746 kişi de evlilik yoluyla vatandaşlık almıştı.

104 bin 278 kişiye “ikamet izni”

UBP-YDP-DP Hükümeti 2024 yılının 9 Aralık tarihine kadar olan sürede toplamda 104 bin 278 kişiye yasal olarak ülkede bulunma hakkı verdi. Resmi verilere göre, ikamet izinleri kapsamında 64 bin 161 kişiye “Öğrenci izni”, 12 bin 465 kişiye “Aile ikamet izni” verilirken 7 bin 652 kişiye “Kısa dönem ikamet izni” verildi.

Öte yandan bin 20 kişiye de “daimi ikamet izni” verildi.

2024 yılında bin 988 kişi ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı’na yansıyan verilere göre Kıbrıs’ın kuzeyinde 11 ayda toplamda bin 988 kişi hakkında ihraç kararı alındı.

Hakkında ihraç kararı alınan kişilerin 237’sinin muhaceret izinsiz olduğu tespit edilirken, Çalışma Dairesi tarafından 8 kişinin ise kaçak çalıştıkları belirlendi.

Ülkeden ihraç edilenlerin bin 699’unun hapis cezasına çarptırıldığı yansıyan verilere göre ise 44 kişide ise bulaşıcı hastalık tespit edildiğinden ihraç kararı alındı.