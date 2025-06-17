“1 yılda 30 arazi ‘kamu yararı’ iddiasıyla Maliye’ye devredildi”

CTP Milletvekili Devrim Barçın 2024 yılının nisan ayından itibaren “bermuda şeytan üçgeni” adını verdiği bir süreçte, sadece bir yılda 30 arazinin İçişleri Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na devredildiğini belirtti.

Meclis kürsüsünde konuşan Barçın, “17 yılda sadece 6 tane kamu yararı için tahsis edilen arazi varken, 3 Nisan 2024’ten 5 Haziran 2025’e kadar tam 30 arazi Maliye Bakanlığı’na devredilmiş. Bu devirlerin yarısında kamu yararı ifadesi yer alırken diğer yarısında ise Bakanlar Kurulu kararlarında kamu yararı yazmıyor” dedi.

Kamu yararına ilişkin mahkeme kararları olduğunu vurgulayan Barçın, “Eğer bu araziler gerçekten kamu yararı için tahsis edildiyse, bu kamu yararlarını açıklanmalı” diye konuştu. Barçın, örnek olarak Balabayıs’taki villaların içinde 8 dönüm, İskele’de ise kayalık bir bölgenin kamu yararı adı altında Maliye Bakanlığı’na devredildiğine dikkat çekti.

“Maliye Bakanlığı, kamu yararı olmayan bakanlar kurulu kararlarında hangi amaçla bu arazilerin kendisine devredildiğini açıklamıyor. Elimize ulaşan bilgilerde, Maliye Bakanı’nın bu arazileri bazı kişilere bireysel sözleşmelerle kullandırdığı, bunun da özellikle seçilmiş UBP’lilere yönelik olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.

Barçın, resmi gazetede “kamu yararı amaçlı devir” ifadesinin çıkarılarak, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bu arazilerin Maliye Bakanlığı’na devredildiğini belirtti. 49 yıllığına verilen arazilerin birinin ise UBP Mağusa İlçe Başkanı’na tahsis edildiğini vurgulayan Barçın, “Mağusa İlçe Başkanı bu araziyi hangi kamu yararı için kullanacak?” diye sordu.

Berova: 30 araziden birine bile imza atmadım

Barçın’a yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova bu arazilerle ilgili olarak bir tanesini bile imzamı atmak suretiyle herhangi bir sözleşme yapılmamıştır” dedi.

Berova, “Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın görevi, kendi ukdesinde bulunan malları kiralayabilme yetkisini kullanmaktır” şeklinde konuştu. Berova, 30 araziden birkaç tanesinin 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden canların mahkemesinde teminat olarak kullanıldığını açıkladı ancak diğer arazilerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Berova, “30 arazi ile ilgili hiçbir tasarrufta bulunmadım. Bir tanesini Bakanlar Kurulu’na götürdüm” diyerek iddiaları reddetti.

Berova’nın ardından yeniden kürsüye çıkan Barçın, “30 kararın bir kaç tanesi 6 Şubat depreminde yitirdiğimiz canların mahkemesinde teminat olarak kullanılmıştır. Buna hiçbir itirazımız yoktur. Ama burada 30 devir var. Kiralama yetkisi Maliye Bakanlığı’na ait değildir.” ifadelerini kullandı.