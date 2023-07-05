1 YILDA 2 KAT FARK!

YENİDÜZEN-Özel

Türk Lirası’nın değer kaybıyla birlikte, vatandaşın cebindeki maaş gün be gün eriyor. Alışveriş sepetini doldurmaya korkan vatandaş, meyve sebze reyonlarına dahi uğramaya çekiniyor, yerli üreticinin ‘döviz’ kaynaklı yüksek maliyet isyanı sürüyor...

Narenciye ülkesi olan ülkemizde, limonun kilosu 36 TL’ye reyonlarda yer alırken, yurt dışından ithal edilen meyve ve sebzeler cep yakıyor.

Geçtiğimiz yıl kilosu 19 TL civarında olan muz, bu yıl 39 TL’ye satışa sunulurken, 4 TL olan marul, günümüzde 10 TL’yi aştı.

Yerli ürünler yanında, ithal ürünlerde de benzer farklar yaşandı. Kivi 27 TL’den 45 TL’ye, avokado 17 TL’den, 25 TL’ye, havuç 7 TL’den 20 TL’ye, elma ise 14 TL’den 32 TL’ye yükseldi.

YENİDÜZEN, 2022’ye kıyasla meyve-sebze reyonlarında yer alan bazı ürünlerin fiyatlarını günümüzle karşılaştırdı, fiyat farkı cep yaktı.

Bir yıllık fiyat değişiminde kimi yerli ürünlerin fiyatları çok fazla düştü, kimisinin ise benzer oranda arttı.

Bu fiyatları analiz eden bazı üreticiler ise döviz kaynaklı maliyetlerin %300 arttığını söyleyerek, piyasadaki dengesizlik ve denetimsizlikten dert yandı.

Kimi ürünlerde fiyatların çıktığını, kimilerinde ise düştüğünü ifade eden üreticiler, “Dövizdeki durumla maliyetlerimiz %300 arttı, bu durum ya fiyatlara yansıdı ya da üretimi durma noktasına getirdi.” dedi.

Geçtiğimiz yıl 4 TL olan marul, bu yıl 10 TL’yi aştı

Geçtiğimiz yıl kilosu 19 TL civarında olan muz, bu yıl 39 TL’ye satışa sunulurken, 4 TL olan marul, günümüzde 10 TL’yi aştı.

Salatalığın kilosu, geçtiğimiz yıl 28 TL’yi aşarken, bu yıl 25 TL civarında tüketiciye ulaştı, kuru soğan ise benzer zaman diliminde 10 TL’den 19 TL’ye yükseldi.

Geçtiğimiz yıl kilosu 32 TL’yi aşan domates, bu yıl 23 TL’ye reyonlarda yer aldı.

İthaller de cep yaktı!

Yerli ürünler yanında fiyatıyla söz ettiren ithal ürünlerde de benzer farklar yaşandı. Kivi, avakado, havuç, pancar gibi ürünlerin fiyatlarında büyük farklar görüldü.

Buna göre yaşanan bir yıllık değişimde; kivi 27 TL’den 45 TL’ye, avokado 17 TL’den, 25 TL’ye, havuç 7 TL’den 20 TL’ye, elma 14 TL’den 32 TL’ye yükseldi.

Üreticiler de dert küpü...

Soğan-Patates Üreticisi Salih Uluşan: “Dövizin yükselmesi tüm girdilerimizi katladı”

“Bir çalışan geçen yıl 300 TL günlük ödenirken, bu yıl 500 TL’ye çalışan bulamıyoruz, işçi de işveren de haklı. Dövizin yükselmesi tüm girdilerimizi katladı. İşçi kazandığı parayla karnını doyurmaya çalışıyor ve zorlanıyor. İşveren olarak ben asgari ücret ödemeye utanıyorum çünkü insanlar bu rakamla geçinemiyorlar.”

Patates - Karpuz üreticisi Yusuf Yönet: “Üretici bu rakamların altından kalkamaz”

“Geçen yıl kavunun kilosu böyle zaman 14 TL idi, bu yıl 6 TL, fakat geçen yıl aldığımız fidenin tanesi 6 TL iken bu yıl 12 TL oldu. Bu üretici bu rakamların altından kalkamaz. Fiyatlardaki iki katı artışlar da tüm girdilerin artmasından dolayı. İşçiliği, maliyetleri, tüm giderler çok fazla. Dövizdeki durumla maliyetlerimiz %300 arttı, bu durum ya fiyatlara yansıdı ya da üretimi durma noktasına getirdi. Döviz dengesiz artıyor, piyasa dengesiz, kontrol edilmiyor, fiyatlar ise yükselse de düşse de üretici giderek eriyor.”