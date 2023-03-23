1 yıl değil, 6 ay kesinti; Asgari ücretliye kesinti yok

▶ Yasa gücünde kararnameyle gündeme gelen, ardından sendikaların baskısıyla geri çekilen, daha sonra “tek taraflı” AD-HOC Komite onayıyla Meclis Genel Kurulu’na sevk edileceği açıklanan ancak yine tepkiler üzerine gönderilemeyen maaş kesintisine ilişkin yasa önerisiyle ilgili Hükümet yine geri adım hazırlığında...

Ertuğrul SENOVA

Önce yasa gücünde kararnameyle gündeme gelen, ardından sendikaların baskısıyla geri çekilen, daha sonra “tek taraflı” AD-HOC Komite onayıyla Meclis Genel Kurulu’na sevk edileceği açıklanan ancak yine tepkiler üzerine gönderilemeyen maaş kesintisine ilişkin yasa önerisiyle ilgili üçüncü kez değişikliğe gidiliyor.

Hükümet içinde krize neden olduğu öğrenilen söz konusu yasa önerisi, geçtiğimiz Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu gündemine getirilmek üzere, Hükümete mensup vekillerin onayıyla komiteden geçmişti.

YENİDÜZEN’in hükümet içindeki kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Hükümet ortaklarından DP’nin ve bazı UBP’li vekillerin tepkisi üzerine öneri, komitede onay almasına rağmen, bu kez de “Hükümet vekillerinin grup toplantılarında” görüşülmeye başlandı.

Ünal Üstel’in “kabine değişikliğini ertelemesine bile neden olduğu” iddia edilen yasa önerisinin, üçüncü kez değişikliğe uğrayarak Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu gündemine getirileceği ifade ediliyor.

Üstel’in, kabine değişikliğini “yasa önerisi Mecliste onay aldıktan sonra” gerçekleştireceği, öneride çoğunluğu alabilmek için kabine değişikliğini beklettiği iddia ediliyor.

Yasa önerisinde üçüncü kez yapılacak değişikliklere ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan komitenin DP’li üyesi, Milletvekili Hasan Tosunoğlu, yoksulluk sınırındaki asgari ücretlinin kesintiden muaf tutulması ve 1 yıl olarak düzenlenen kesinti süresinin 6 aya indirilmesi yönünde değişiklikler yapılacağını söyledi.

Tosunoğlu ayrıca, “Yasa önerisi nedeniyle hükümet içinde kriz yaşandı” haberlerini yalanladı ama “tartışıldığını” ifade etti.

‘Hükümet içinde krize neden oldu’

Yasa önerisiyle ilgili hükümet içinde kriz yaşandığı öğrenildi. YENİDÜZEN’in, hükümet içindeki kaynaklarından aldığı bilgilere göre, muhalefet ve sendikaların çekildiği Meclisteki komitede Hükümete mensup vekillerin onayıyla Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen yasa önerisiyle ilgili Demokrat Parti ve UBP’li bazı vekiller, halkın yoğun tepkisiyle karşılaşmaktan çekindiklerinden, önerinin bu haliyle onaylanmasına tepki gösterdi.

Tepki gösteren UBP’li vekiller arasında, “kabine değişikliğinde görevden alınacak” bazı isimler olduğu, bu nedenle Başbakan Üstel’İn, yasa önerisini yasallaştırmak için Mecliste çoğunluğu elde edebilmek adına, bu isimlerden gelen önerileri ön planda tuttuğu, bu kapsamda da gerekli değişiklikleri yapma kararı aldığı ifade ediliyor.

Elde edilen bilgilere göre Üstel, yasa önerisinin onaylanmasının ardından kabine değişikliğini gerçekleştirecek.

Komitenin DP’li üyesi Hasan Tosunoğlu:

“Krize yol açmadı, tartışıldı”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan yasa önerisinin görüşüldüğü komitenin DP’li üyesi, Milletvekili Hasan Tosunoğlu, maaş kesintisi konusunun hükümet içinde krize yol açmadığını ancak “tartışıldığını” söyledi.

Başta, Başbakan Ünal Üstel ve ittifaktaki diğer parti başkanlarının, “daha sağlıklı bir yasa önerisi ortaya çıkarmak için daha uzun soluklu bir tartışmaya ihtiyaç olduğu” yönünde karar aldığını belirten Tosunoğlu, bu kapsamda Pazartesi gününden bu yana, öneriyle ilgili toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Yasa önerisinin evrimleşme noktasına geldiğini söyleyen Tosunoğlu, “Toplumsal dayanışmayı ortaya çıkarabilecek bir model üzerinde çalışıyoruz” dedi.

“Asgari ücretliye maaş kesintisi uygulanmayacak”

Bu kapsamda, tepkilere neden olan “asgari ücretliye de maaş kesintisi uygulamak” yönündeki kararın ortadan kaldırılacağını aktaran Tosunoğlu, “Yoksulluk sınırındaki insanlardan kesintiyi yasa önerisinden çıkarmayı planlıyoruz. Pazartesi gün mecliste bu yasa önerisi görüşülecek ve geçecek diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili düzenlemeler için önerinin tekrardan komiteye götürülmeyeceğini, Pazartesi gün Meclis Genel Kurulu’nda yapılacağını belirten Tosunoğlu, “Bir felaket durumunda ülke buna hazır değil, bunu bilerek hareket etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Kesinti süresi 1 yıldan 6 aya düşürülecek”

Kendisi ve partisi DP’nin, söz konusu kesinti önerisine karşı olduğu yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine Tosunoğlu, “Bu konu bir süre tartışıldı. Kesintilerin 1 yıl boyunca değil de daha az bir süreye çekilmesi yönünde ortak bir görüş var. Her baremde farklı oranda kesintiler yapılacak. Kesinti süresi 6 aya düşürülebilir” dedi.

“Ben dahil, bu konuda farklı düşünen vekillerle konuyu grup toplantısına taşıdık”

“Bu konuların tümü Meclisteki komitede tartışıldı” diyen Tosunoğlu, “Ben dahil, bu konuda farklı düşünen iktidardan vekiller, bu konuyu grup toplantısına taşıyıp, düşüncelerimizi sesli şekilde aktarma kararı aldık. Bu yüzden 3 gündür toplantı yapıyoruz. Grupta bunları tartışıp, ortak paydada buluşacağız diye inanıyorum. Bu konuda hem fikiriz” şeklinde konuştu.