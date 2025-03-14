1 yaşındaki bebek balkondan düşerek ağır yaralandı
Boğazköy Lavinium Sitesi'nde bugün, saat 15:00 sıralarında meydana gelen olayda, üçüncü kattaki bir dairenin balkonunda bulunan 1 yaşındaki Öznur Suna Bayram, alüminyum korkuluklar arasından beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
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Boğazköy Lavinium Sitesi'nde bugün, saat 15:00 sıralarında meydana gelen olayda, üçüncü kattaki bir dairenin balkonunda bulunan 1 yaşındaki Öznur Suna Bayram, alüminyum korkuluklar arasından beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı. Bayram, olayın ardından Acil Durum Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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