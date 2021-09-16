1 tutuklu, 2 kişi aranıyor

Gönyeli’de M.D’ye ait eve beraberindeki iki kişi ile giren zanlı İ.U, “Soygun, Soygunculuğa Teşebbüs, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Darp” suçlarından tutuklandı, beraberindeki iki kişi ise aranıyor…

Gönyeli’de meydana gelen “Soygun, Soygunculuğa Teşebbüs, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ. U. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Süleyman Açıkada, zanlı İ. U.’nin aranan iki zanlı ile birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gönyeli' de bulunan M.D’ye ait ikametgâha girdikten sonra M.D’yi darp edip, cep telefonunu zorla almaya çalıştıklarını ifade etti.

Polis olayın akabinde yere düşen telefonun ekranının kasten ve kanunsuz olarak kırılmasına sebep olup hasara uğrattıktan sonra, pantolonunun cebindeki 2,100TL parasını da zorla aldıklarını söyledi.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Tahkikatın henüz yeni başladığını ve aranan şahısların da olduğunu belirten polis, zanlının ilk aşamada 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.