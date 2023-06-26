1 ton 316 kiloluk kaçak et daha!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Gümrük Rüsumat Dairesi ve Veteriner Dairesi tarafından yapılan kaçak et operasyonu kapsamında H.A. ve T.D. isimli şahıslar da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların “Sahte Belge Düzenleme” ve “Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklandıklarını belirtti.

Polis, Cuma günü saat 14.30’da Küçük Kaymaklı bölgesinde H.A. isimli zanlıya ait kasap dükkânında

Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve polis ekiplerince alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde kaçak oldukları belirtilen 563 kilogram ağırlığında kemikli sığır eti ve 366 kg ağırlığında karkas kuzu etinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, yürütülen soruşturmada H.A. isimli zanlının konu etleri A.Ü. isimli zanlıdan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, yine aynı gün saat 16.30’da Küçük Kaymaklı’da T.D. isimli zanlının işlettiği kasap dükkânında, yine alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde kaçak olduğu belirtilen 387 kilogram ağırlığında kemikli sığır etinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, Demirhan Polis Karakolu ile eş zamanlı olarak A.Ü. isimli zanlının soruşturma yapıldığını ve iki ayrı gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, A.Ü. isimli zanlının etlerin üzerindeki mühürden haberdar olmadığını beyan ettiğini ve konu mührün Veteriner Dairesi’ne ait olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, meselede soruşturmanın devam ettiğini, Demirhan Polis Karakolu ile eş zamanlı bir tahkikat yürütüldüğünü ve etlerin nereden geldiği, kimin tarafından mühürlendiği ve kimlere ne şekilde satıldığının araştırılacağını anlattı.

Polis, zanlıların soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 1 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.