1 sürücü tutuklandı, 59 araç trafikten men edildi
Polis tarafından ülke geneli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1 sürücü tutuklandı, 59 araç ise trafikten men edildi.
A+A-
Polis tarafından ülke geneli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1 sürücü tutuklandı, 59 araç ise trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün ülke geneli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1823 araç sürücüsü kontrol edildi, toplam 373 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Rapor edilenlerin 153’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 47’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından rapor edildi.
Denetimlerde, 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 59 araç da trafikten men edildi.
Bu haber toplam 288 defa okunmuştur