1 sürücü tutuklandı, 53 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,925 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 356 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sonucu 1 sürücü tutuklanırken, 53 araç ise trafikten men edildi.

En fazla rapor, “yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak”

Denetimler sonucu; 132’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 47’si trafik ışıklarına uymamak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 23’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve80’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.