1 sürücü tutuklandı, 49 araç trafikten men edildi

Trafikte polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1 sürücü tutuklandı, 49 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ülke genelinde dün gerçekleşen trafik denetimlerinde, toplam 2 bin 330 araç sürücüsü kontrol edildi, 442 araç sürücüsü rapor edildi.

Verilen bilgiye göre, sürücülerin 241’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 43’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 84’ü diğer trafik suçlarından rapor edildiği belirtildi.

Denetimlerde ayrıca, 1 sürücü tutuklandı, 49 araç ise trafikten men edildi.