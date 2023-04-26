Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 1 Mayıs’a kadar yer yer yağmur bekleniyor
1 Mayıs’a kadar yer yer yağmur bekleniyor

1 Mayıs’a kadar yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 1 Mayıs Pazartesi’ne kadar yer yer yağmur ve zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, 1 Mayıs Pazartesi’ne kadar yer yer yağmur ve zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

27 Nisan-3 Mayıs dönemine ilişkin hava raporuna göre, yarından başlayarak 5 gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 21- 24 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Etiketler : ,