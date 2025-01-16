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1 kişi "limandan çıkarken" tutuklandı

1 kişi "limandan çıkarken" tutuklandı

Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında, “insan ticareti” yaptıkları iddia edilen bir grup ile polis arasında yaşanan kovalamacada öldüğü tahmin edilen 24 yaşındaki Pakistan uyruklu genç ile ilgili Kıbrıs'ın kuzeyinde 1 kişi tutuklandı.

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Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında, “insan ticareti” yaptıkları iddia edilen bir grup ile polis arasında yaşanan kovalamacada öldüğü tahmin edilen 24 yaşındaki Pakistan uyruklu genç ile ilgili Kıbrıs'ın kuzeyinde 1 kişi tutuklandı.

Bugün mahkemeye çıkarılan KKTC vatandaşı M.A.U. isimli zanlının Girne Limanı’dan aracıyla çıkış yapmak isterken yakalandığı açıklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, soruşturma amacıyla 1 gün tutukluluk aldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, olayla ilgili 4 kişinin arandığını duyurmuştu.

Söz konusu şahıslardan 3'ünün Kıbrıslı Türk olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu 3 Kıbrıslı Türk, Demirhan Polis Karakolu’na gidip, “yaşananlarla ilgili izahat istemiş” ve karakol önünde, Gıynık Gazetesi canlı yayınına açıklama yaparak, Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin kendilerini hedef gösterdiğini” öne sürmüştü.

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